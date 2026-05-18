Aún no tenemos muy claro por qué tardó tanto en llegar esta segunda parte, ni cuánto falta exactamente para su estreno. Pero si nos dijeran que todo se debió al proceso de selección del cast, lo creeríamos perfectamente, pues parece que tanto Matt Reeves, director de la película, como su equipo de casting, se tomaron muy en serio y con mucho cuidado la elección de cada personaje.

Lo que Matt Reeves ha revelado de ‘The Batman 2’ hasta ahora

Matt Reeves continúa expandiendo su versión oscura y sofisticada del universo de Batman.

(Fotografía: 'The Batman' - Matt Reeves/Greig Fraser )

El director ha ido dejando algunas pistas sobre lo que veremos en la secuela del superhéroe de Ciudad Gótica. Lo que sí es un hecho es que Robert Pattinson regresa como Batman, Colin Farrell volverá a ponerse la piel del Pingüino, mientras que Jeffrey Wright y Andy Serkis retomarán sus papeles como el comisionado Gordon y Alfred Pennyworth, respectivamente.

Hasta este punto no hay demasiadas sorpresas, pero todo se vuelve más interesante con las nuevas incorporaciones. Gracias a las pistas de Reeves, sabemos que en ‘The Batman 2’ veremos a Scarlett Johansson, Sebastian Stan, ambos dando el salto de Marvel a DC, Charles Dance, Sebastian Koch y Bryan Tyree Henry