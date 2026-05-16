Innegablemente, 'The Boys' se ha convertido en una serie de superhéroes icónica. Lo curioso es que no precisamente por lo heroico de sus personajes más poderosos, sino por representar todo lo contrario y ofrecernos una brillante subversión del género, donde estos seres se muestran profundamente defectuosos, arrogantes y abiertamente psicópatas, controlados por una despiadada corporación capitalista.
El final de The Boys será tan épico que llegará a las salas de cine
Básicamente, lo que probablemente pasaría si existieran en el mundo real. Quizá por eso ha conectado tanto con los fans, cansados del clásico superhéroe que vela por la seguridad de los ciudadanos y del mundo en general. En cambio, 'The Boys' es audaz, descarada y está llena de humor negro, incorrección política y violencia extrema sin complejos.
No por nada ha llegado a su quinta temporada desde su estreno en 2019. Y, por supuesto, esta última entrega nos ha dejado con la boca abierta, así que para la despedida esperamos algo tan explosivo como la propia historia.
Para todos aquellos cuya pantalla ya se quedó pequeña para este momento, Prime Video sorprendió al anunciar que el episodio final, siete años y cinco temporadas después, llegará a las salas de cine del país.
¿La mejor parte? Habrá funciones especiales en formato 4DX, porque la pantalla de tu casa, e incluso la de una sala convencional, no son suficientes. Además, este formato incluirá efectos especiales sincronizados con las escenas para que te sientas dentro de la acción.
Cuándo y dónde
Esta locura será posible gracias a una colaboración entre las salas 4DX de Cinépolis, Prime Video y Más Que Cine Latam. Y sí, sobra decir que solo estará disponible en complejos de dicha cadena.
Próximamente se compartirá la lista de cines participantes, pero si tienes una sala 4DX cerca, es muy probable que forme parte de esta experiencia. Aun así, mantente atento, porque estamos seguros de que la preventa estará bastante competida.
Vete preparando, porque el formato en el que llegará a cines promete ser de otro nivel. Mientras la sangre y las explosiones no nos alcancen, esta será una experiencia digna de recordar.