Básicamente, lo que probablemente pasaría si existieran en el mundo real. Quizá por eso ha conectado tanto con los fans, cansados del clásico superhéroe que vela por la seguridad de los ciudadanos y del mundo en general. En cambio, 'The Boys' es audaz, descarada y está llena de humor negro, incorrección política y violencia extrema sin complejos.

No por nada ha llegado a su quinta temporada desde su estreno en 2019. Y, por supuesto, esta última entrega nos ha dejado con la boca abierta, así que para la despedida esperamos algo tan explosivo como la propia historia.

Para todos aquellos cuya pantalla ya se quedó pequeña para este momento, Prime Video sorprendió al anunciar que el episodio final, siete años y cinco temporadas después, llegará a las salas de cine del país.

¿La mejor parte? Habrá funciones especiales en formato 4DX, porque la pantalla de tu casa, e incluso la de una sala convencional, no son suficientes. Además, este formato incluirá efectos especiales sincronizados con las escenas para que te sientas dentro de la acción.