Se trata de los BAFTA Television Awards, que, como su nombre lo indica, son uno de los máximos reconocimientos británicos a la excelencia en la producción televisiva.

Podrían considerarse el equivalente británico de los Emmy. Durante la ceremonia se premia a programas, actores, presentadores y producciones técnicas, principalmente del Reino Unido, aunque también se reconocen contribuciones internacionales. Los ganadores reciben la icónica máscara de bronce, el mismo galardón que se entrega en los BAFTA de cine.

Como cada año, esta edición reconoció a lo mejor de la televisión de los últimos 12 meses.

Repasemos algunos de los ganadores más destacados de los BAFTA

‘Adolescencia’, el drama de Netflix que arrasó durante la temporada de premios, continuó con su reinado al llevarse el galardón en la categoría de Drama de duración limitada. Además, Stephen Graham ganó como actor principal, Owen Cooper obtuvo el premio como actor de reparto y Christine Tremarco fue reconocida como actriz de reparto.