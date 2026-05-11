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Cine y TV

Repasemos a los grandes ganadores de los Premios BAFTA 2026

Mientras que los premios BAFTA de cine se entregaron en febrero, esta edición estuvo dedicada a reconocer lo mejor de la televisión.
lun 11 mayo 2026 02:59 PM
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‘Adolescencia’ fue una de las series más premiadas de la noche, consolidando su éxito durante la temporada de premios 2026. (Fotografía: Stuart C. Wilson)

La entrega de los premios Oscar suele sentirse como el cierre de la temporada de premios y, en muchos sentidos, así es. Sin embargo, aunque durante la primera parte del año abundan ceremonias tanto de cine como de televisión, como los Golden Globes, los BAFTA y los Emmys,, en mayo se celebra una gala especialmente enfocada en la pantalla chica.

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Se trata de los BAFTA Television Awards, que, como su nombre lo indica, son uno de los máximos reconocimientos británicos a la excelencia en la producción televisiva.

Podrían considerarse el equivalente británico de los Emmy. Durante la ceremonia se premia a programas, actores, presentadores y producciones técnicas, principalmente del Reino Unido, aunque también se reconocen contribuciones internacionales. Los ganadores reciben la icónica máscara de bronce, el mismo galardón que se entrega en los BAFTA de cine.

Como cada año, esta edición reconoció a lo mejor de la televisión de los últimos 12 meses.

Repasemos algunos de los ganadores más destacados de los BAFTA

‘Adolescencia’, el drama de Netflix que arrasó durante la temporada de premios, continuó con su reinado al llevarse el galardón en la categoría de Drama de duración limitada. Además, Stephen Graham ganó como actor principal, Owen Cooper obtuvo el premio como actor de reparto y Christine Tremarco fue reconocida como actriz de reparto.

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Stephen Graham ganó el BAFTA como mejor actor principal por su actuación en ‘Adolescencia’, mientras que Owen Cooper obtuvo el de mejor actor de reparto (Fotografía: Stuart C. Wilson)

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Netflix también se llevó otro reconocimiento gracias a ‘Torre Grenfell: El incendio al descubierto’, ganadora en la categoría de documental único, convirtiéndose en una razón más para correr a verla en la plataforma.

Finalmente, otro de los grandes triunfadores disponibles en streaming fue ‘The Studio’, que ganó en la categoría Internacional.

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Seth Rogen celebró el reconocimiento de ‘The Studio’ como mejor producción internacional en los BAFTA Television Awards 2026. (Fotografía: Eamonn M. McCormack)

La serie creada y protagonizada por Seth Rogen sigue a un nuevo director de un estudio de Hollywood que lucha por mantener a flote su productora apostando por cine de calidad, mientras intenta equilibrar las exigencias comerciales, los egos de la industria y el impacto del streaming.

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