La entrega de los premios Oscar suele sentirse como el cierre de la temporada de premios y, en muchos sentidos, así es. Sin embargo, aunque durante la primera parte del año abundan ceremonias tanto de cine como de televisión, como los Golden Globes, los BAFTA y los Emmys,, en mayo se celebra una gala especialmente enfocada en la pantalla chica.
Repasemos a los grandes ganadores de los Premios BAFTA 2026
Se trata de los BAFTA Television Awards, que, como su nombre lo indica, son uno de los máximos reconocimientos británicos a la excelencia en la producción televisiva.
Podrían considerarse el equivalente británico de los Emmy. Durante la ceremonia se premia a programas, actores, presentadores y producciones técnicas, principalmente del Reino Unido, aunque también se reconocen contribuciones internacionales. Los ganadores reciben la icónica máscara de bronce, el mismo galardón que se entrega en los BAFTA de cine.
Como cada año, esta edición reconoció a lo mejor de la televisión de los últimos 12 meses.
Repasemos algunos de los ganadores más destacados de los BAFTA
‘Adolescencia’, el drama de Netflix que arrasó durante la temporada de premios, continuó con su reinado al llevarse el galardón en la categoría de Drama de duración limitada. Además, Stephen Graham ganó como actor principal, Owen Cooper obtuvo el premio como actor de reparto y Christine Tremarco fue reconocida como actriz de reparto.
Netflix también se llevó otro reconocimiento gracias a ‘Torre Grenfell: El incendio al descubierto’, ganadora en la categoría de documental único, convirtiéndose en una razón más para correr a verla en la plataforma.
Finalmente, otro de los grandes triunfadores disponibles en streaming fue ‘The Studio’, que ganó en la categoría Internacional.
La serie creada y protagonizada por Seth Rogen sigue a un nuevo director de un estudio de Hollywood que lucha por mantener a flote su productora apostando por cine de calidad, mientras intenta equilibrar las exigencias comerciales, los egos de la industria y el impacto del streaming.