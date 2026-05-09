Esa doble función implica desde facilitar conversaciones abiertas sobre visión y límites, hasta coreografiar las escenas con la precisión que se aplicaría a una escena de acción. “Para el elenco, esta figura es un respaldo. Para los directores y productores, es un colaborador que garantiza que esas secuencias sean creíbles, cinematográficas, seguras y se integren con naturalidad al ritmo del rodaje”.

Durante décadas, la intimidad en pantalla se improvisaba. No había reglas, ni lenguaje, ni acompañamiento. Los casos más recordados —como la polémica escena en El último tango en París (1972), filmada sin el consentimiento de su protagonista, o los rodajes intensos y desprotegidos de La vie d’Adèle (2013)— evidencian esa falta de estructura y cuidado.

La vie d'Adèle fue la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2013. (Fotografía: Cortesía )

“Los actores debían equilibrar las exigencias creativas de una producción con su propio sentido de seguridad y límites”, dice Duenyas. “Actuar implica vulnerabilidad y, a veces, incomodidad; es parte del oficio. Pero esa exposición se daba sin una estructura de contención. Y ese vacío se tenía que cerrar”. Hoy, señala, la coordinación de intimidad ya es una práctica habitual en los grandes estudios y plataformas.

“La coordinación de intimidad combina arte y cuidado. Es una figura que traduce el lenguaje del cuerpo"

Del tabú a la estructura

Uno de los nombres clave detrás de esta transformación es Ita O’Brien. Formada en danza, actuación y movimiento, pasó años viendo cómo la industria trataba el contacto físico con una mezcla de pudor y desorganización. En 2009, durante el montaje de su propia obra, se hizo una pregunta que cambiaría su carrera y también la industria: ¿cómo pedirle a un actor que explore la vulnerabilidad sin dejarle cicatrices al salir del set?

De ahí nacieron las Intimacy On Set Guidelines, un marco de consenso, límites y cuidado emocional que marcó un antes y un después en la forma de filmar y actuar la intimidad. Desde entonces, el nombre de O’Brien aparece en los créditos de producciones como Sex Education (2019), Normal People (2020), We Live in Time (2024), Conversations with Friends (2022) o I May Destroy You (2020).

Formada en danza y actuación, Ita O'Brien es una de las pioneras en la industria. Aparece en los créditos de series como Sex Education o I May Destroy You, entre otras. (Fotografía: Cortesía )

O’Brien explica que el principio detrás de esta guía es eliminar el tabú que rodea las escenas íntimas y reconocer que forman parte de la narrativa física, igual que una pelea o una coreografía. ¿Por qué, entonces, no aplicar el mismo rigor? Durante mucho tiempo se asumió que ese tipo de escenas no necesitaban acompañamiento, explica; que bastaba con la intuición del actor. Ahí está el error de origen: la cámara no debe exponer su propia intimidad, sino la del personaje que interpreta.

O’Brien habla de pensar el cuerpo como lenguaje. “Los coordinadores de intimidad somos practicantes del movimiento: analizamos quiénes son los personajes, qué historia están contando y, a partir de ahí, construimos una coreografía con detalle, ritmo, estructura y anatomía”, explica.

De la teoría al tacto

La serie Normal People exploran las relaciones humanas desde perspectivas poco comunes en el cine y la televisión tradicionales. (Fotografía: Cortesía )

Considerada una de las series más crudas y sinceras sobre el deseo y el despertar sexual, Normal People cuenta una historia no solo con lo que se ve, sino con lo que se siente. Cada escena íntima fue supervisada por O’Brien para que la conexión entre Marianne y Connell se sintiera orgánica, vulnerable e imperfecta. Y, por lo mismo, real.

Si la serie marcó un punto de inflexión no fue por azar, sino porque llevó la intimidad a un terreno más humano. El deseo no es algo que simplemente ocurre, sino que se construye: dos personas que se escuchan, se preguntan, se detienen. Esa naturalidad nace del encuentro entre un guion honesto, intérpretes dispuestos a explorar la vulnerabilidad y la guía de una coordinación de intimidad consciente.

Como explica O’Brien, se trata de honrar al personaje, a la historia y a la realidad. El resultado son representaciones que reflejan, y al mismo tiempo modelan, nuevas formas de hablar sobre consentimiento, deseo y conexión emocional.

El problema histórico del sexo en el cine, dice O’Brien, ha sido el mismo que en la vida real: si no hablamos de ello, corremos el riesgo de causar daño, desconexión o decepción. Para ella, las representaciones poco realistas no solo afectan a los actores, sino también al público.

La vie d'Adèle (Fotografía: Cortesía )

En su libro Intimacy (2024), donde explora cómo los principios de su trabajo pueden aplicarse a la vida cotidiana, reflexiona que “si lo que vemos en pantalla es irreal o está separado de su carga emocional, nos está mintiendo sobre nosotros mismos. Nos vuelve menos honestos, menos abiertos y puede empujarnos a comportamientos dañinos”.

Cuando el cine distorsiona la intimidad, puede perpetuar ideas nocivas sobre el deseo y el cuerpo. Y la consecuencia no es menor. “Buena parte del dolor o la frustración sexual que experimentamos en la vida real viene de esas representaciones erróneas”, sentencia O’Brien.

Duenyas coincide en que los clichés más persistentes son los que hacen de la intimidad algo pulido y sin fricciones. En realidad, esta suele ser desordenada. “La conexión real no siempre sigue un arco visual limpio. Vacila, duda, sorprende. Cuando esterilizamos esos momentos, podemos perder su verdad emocional”.

A esto se suma otro tropo igual de dañino: el que reduce ciertas formas de intimidad —como el kink, la sexualidad queer o las relaciones abiertas— a gestos de provocación. “Eso no es transgresor; es una forma perezosa de contar historias”, apunta. Representar ese abanico no solo evita el estigma, sino que da lugar a escenas más vivas, más específicas y, sobre todo, más humanas.

Estrenada en 2022, la serie Conversations with Friends es la segunda adaptación que la BBC realiza de una novela de la escritora irlandesa Sally Rooney. (Fotografía: Cortesía )

Ahí entra también el trabajo del coordinador de intimidad. Cuando esta se construye específicamente para cada personaje, con su historia y sus propias contradicciones, deja de ser una escena genérica para convertirse en un momento entre dos personas concretas, dentro de un panorama emocional propio. Es ahí donde la historia cobra vida: sorprende, conmueve y es mucho más atractiva.

Desde CINTIMA lo describen como un bucle cultural. Somos animales que cuentan historias, y eso está en nuestro ADN, dice Duenyas. Antes lo hacíamos alrededor del fuego; hoy, lo hacemos frente a nuestras pantallas. Y lo que vemos ahí moldea nuestra idea del amor, la vulnerabilidad, el consentimiento y el poder.

A medida que las nuevas generaciones se vuelven más abiertas a hablar de sexo, límites o identidad, esos valores también se filtran en los sets. “Aparecen en las preguntas que hacen los actores, en las historias que los guionistas quieren contar, en los matices que buscan los directores”, añade Duenyas. “Y, a cambio, cuando la intimidad se muestra con honestidad, cuando vemos relaciones torpes, tiernas, imperfectas o profundamente respetuosas, eso resuena más allá de la pantalla. Modela algo. Nos da un nuevo lenguaje para nuestras propias experiencias”.

Las historias que consumimos no solo reflejan el mundo: lo modelan. Cuanta más claridad y conciencia hay detrás de cámaras, más transformador puede ser lo que ocurre delante. Cuando se hace bien, esas representaciones se expanden: normalizan el cuidado, cuestionan viejas ideas y abren nuevas posibilidades de relacionarnos. Porque lo que ocurre en la pantalla no se queda ahí. El modo en que esta muestra la intimidad influye en cómo la entendemos, deseamos y comunicamos en la vida real.

