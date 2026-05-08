Tal vez parezca una competencia poco equilibrada, pero la realidad es que la adaptación del famoso videojuego llevará a muchos fans a las salas. Sin embargo, como suele ocurrir con la mayoría de los estrenos, después del primer fin de semana las películas suelen sufrir caídas de entre 40% y 60% en recaudación, ya que los seguidores más fieles acostumbran asistir durante los primeros días.

'Mortal Kombat II' o 'El Diablo Viste a la Moda', ¿quien llenará las salas este fin?

Aun así, este será un fin de semana particular debido a la celebración del Día de las Madres. Para quienes planean salir con sus mamás, es poco probable que elijan entrar a ver ‘Mortal Kombat II', aunque tampoco juzgamos.

En el otro lado del ring tenemos precisamente a ‘Mortal Kombat II’, que ya recaudó 5.2 millones de dólares en sus funciones de preestreno del jueves y la proyección anticipada en IMAX del miércoles. Las estimaciones apuntan a que podría cerrar el domingo con entre 30 y 45 millones de dólares, aunque algunos pronósticos más optimistas consideran que incluso podría acercarse a los 80 millones a nivel global.

Cabe recordar que la primera película, estrenada en 2021, fue un éxito importante al llegar simultáneamente a plataformas de streaming y salas de cine durante la pandemia.