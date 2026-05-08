Si el fin de semana pasado todos nos sentimos parte del mundo de la moda con el estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, este fin de semana las cosas se pondrán un poco violentas, o bastante, con la llegada de ‘Mortal Kombat II’ a los cines. La pregunta es: ¿quién dominará la taquilla?
‘Mortal Kombat II’ vs. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: ¿quién ganará la taquilla este fin de semana?
Si el fin de semana pasado todos nos sentimos parte del mundo de la moda con el estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, este fin de semana las cosas se pondrán un poco violentas, o bastante, con la llegada de ‘Mortal Kombat II’ a los cines. La pregunta es: ¿quién dominará la taquilla?
Tal vez parezca una competencia poco equilibrada, pero la realidad es que la adaptación del famoso videojuego llevará a muchos fans a las salas. Sin embargo, como suele ocurrir con la mayoría de los estrenos, después del primer fin de semana las películas suelen sufrir caídas de entre 40% y 60% en recaudación, ya que los seguidores más fieles acostumbran asistir durante los primeros días.
'Mortal Kombat II' o 'El Diablo Viste a la Moda', ¿quien llenará las salas este fin?
Aun así, este será un fin de semana particular debido a la celebración del Día de las Madres. Para quienes planean salir con sus mamás, es poco probable que elijan entrar a ver ‘Mortal Kombat II', aunque tampoco juzgamos.
En el otro lado del ring tenemos precisamente a ‘Mortal Kombat II’, que ya recaudó 5.2 millones de dólares en sus funciones de preestreno del jueves y la proyección anticipada en IMAX del miércoles. Las estimaciones apuntan a que podría cerrar el domingo con entre 30 y 45 millones de dólares, aunque algunos pronósticos más optimistas consideran que incluso podría acercarse a los 80 millones a nivel global.
Cabe recordar que la primera película, estrenada en 2021, fue un éxito importante al llegar simultáneamente a plataformas de streaming y salas de cine durante la pandemia.
Además, para esta secuela regresa Simon McQuoid en la dirección, mientras que Karl Urban se suma a la franquicia como Johnny Cage, uno de los personajes favoritos de los fans. La incorporación del actor, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias a ‘The Boys’, podría convertirse en otro factor clave para atraer público.
También está el tema de la recepción del público. Mientras la crítica especializada le otorgó un 68% de aprobación, la audiencia la mantiene en un sólido 90%. Y aunque a veces la crítica no conecte con una película, quienes realmente llenan las salas son los fans.
Ahora queda por ver si la cinta de McQuoid podrá destronar a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, una película que encaja perfectamente con el fin de semana del Día de las Madres y que se perfila para convertirse rápidamente en una de las producciones protagonizadas por mujeres más taquilleras desde ‘Barbie’.
Eso sí, hay otra contendiente que tampoco podemos ignorar: ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)’, la nueva película-concierto de Billie Eilish, codirigida por James Cameron y la propia cantante.
Todo apunta a que este será un fin de semana con mucho movimiento en las salas de cine.