Hocus Pocus está de vuelta con Midler, Parker y Najimy

33 años después de la primera películas, las tres actrices están listas para retomar sus papeles en 'Hocus Pocus 3' (Fotografía: Disney Enterprises, Inc. )

Esta comedia con tintes de terror infantil se convirtió en una película de culto, por lo que en 2022 se estrenó una segunda entrega directamente en streaming. Apenas un año después, se confirmó una tercera parte en la que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy retomarán sus icónicos papeles.

Como mencionamos, apenas había pasado un año del estreno de la segunda película cuando se anunció que habría una tercera entrega. Sin embargo, 'había algunos temas logísticos que resolver', lo que, en otras palabras, significaba que aún no existía un acuerdo salarial entre Midler, Parker y Najimy.

La confirmación de esta tercera película deja claro que esos problemas ya fueron resueltos, permitiendo así el regreso de estos entrañables personajes.

La tercera parte ya se encuentra en desarrollo, aunque no hay fecha de estreno confirmada. (Fotografía: Matt Kennedy. 2022 Disney Enterprises, Inc.)

Aunque los detalles de la nueva entrega se mantienen en secreto, es muy probable que, al igual que en las películas anteriores, sigamos a las tres brujas sedientas de venganza y dispuestas a causar caos en Salem.

