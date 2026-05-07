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Cine y TV

Las hermanas Sanderson están de vuelta para una tercera película de ‘Hocus Pocus’

Tendremos hechizos para rato: Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresan como las hermanas Sanderson en ‘Hocus Pocus 3’.
jue 07 mayo 2026 12:05 AM
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Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy están de vuelta para 'Hocus Pocus 3'
 (Fotografía: Matt Kennedy. 2022 Disney Enterprises.)

Si fuiste un niño que creció en los noventa, seguro sabes quiénes son las hermanas Sanderson: tres brujas que resucitaron en Salem, Massachusetts, y que en 1993 se encargaron de aterrorizar a Max, su hermana Dani y su amiga Allison con la amenaza de robarles la juventud a los niños del pueblo.

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Hocus Pocus está de vuelta con Midler, Parker y Najimy

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33 años después de la primera películas, las tres actrices están listas para retomar sus papeles en 'Hocus Pocus 3' (Fotografía: Disney Enterprises, Inc. )

Esta comedia con tintes de terror infantil se convirtió en una película de culto, por lo que en 2022 se estrenó una segunda entrega directamente en streaming. Apenas un año después, se confirmó una tercera parte en la que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy retomarán sus icónicos papeles.

Como mencionamos, apenas había pasado un año del estreno de la segunda película cuando se anunció que habría una tercera entrega. Sin embargo, 'había algunos temas logísticos que resolver', lo que, en otras palabras, significaba que aún no existía un acuerdo salarial entre Midler, Parker y Najimy.

La confirmación de esta tercera película deja claro que esos problemas ya fueron resueltos, permitiendo así el regreso de estos entrañables personajes.

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La tercera parte ya se encuentra en desarrollo, aunque no hay fecha de estreno confirmada. (Fotografía: Matt Kennedy. 2022 Disney Enterprises, Inc.)

Aunque los detalles de la nueva entrega se mantienen en secreto, es muy probable que, al igual que en las películas anteriores, sigamos a las tres brujas sedientas de venganza y dispuestas a causar caos en Salem.

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Una vez confirmadas las tres Sanderson, otros actores que también han mostrado interés en volver a la franquicia son Thora Birch, quien interpretó a Dani Dennison en la película de 1993, la hermana menor de Max y una entusiasta amante de Halloween, así como Jason Marsden, a quien quizá no viste en pantalla, pero sí escuchaste como la voz de Thackery Binx, el adolescente de Salem que, en 1693, fue convertido en un gato inmortal tras intentar salvar a su hermana.

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Otros que podrían sumarse a esta tercera parte son Thora Birch como Dani Dennison y Jason Marsden haciendo la voz de Thackery Binx (Fotografía: Matt Kennedy. 2022 Disney Enterprises, Inc.)

‘Hocus Pocus 3’ aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y se está considerando su estreno en cines, dada la gran acogida que la franquicia ha tenido entre el público. Jessica Virtue, vicepresidenta ejecutiva de producción, supervisará el proyecto para Disney Live Action.

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