Studio Ghibli, el célebre estudio de animación cofundado en 1985 por Hayao Miyazaki, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.
El icónico Studio Ghibli es reconocido con el Premio Princesa de Asturias 2026
El famoso estudio creador de éxitos como las películas Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, recibió este galardón por “haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”, señala el acta del jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.
Los especialistas destacaron en su decisión el "proceso artesanal de gran imaginación" con el que el estudio "ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".
Por si no lo viste:
Studio Ghibli es uno de los centros de producción de animación más famosos del mundo. Nació hace más de cuatro décadas de la mano de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, tras la exitosa colaboración de los dos primeros en la película Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento).
La factoría se caracterizó por su gusto por la animación artesana, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, sus personajes femeninos fuertes.
Pese a su tendencia a explorar temas como el amor por la naturaleza, la tolerancia o el respeto, las obras del Studio Ghibli suelen esconder múltiples capas que aparecen a cada visionado.
Studio Ghibli y sus miembros cuentan con múltiples reconocimientos, como una Palma de Oro honorífica o los dos premios Oscar a la Mejor Película de Animación por El Viaje de Chihiro (2001) y El niño y la garza (2023), dirigidas por Hayao Miyazaki.
Con información de AFP