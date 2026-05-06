El icónico Studio Ghibli es reconocido con el Premio Princesa de Asturias 2026

El famoso estudio creador de éxitos como las películas Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, recibió este galardón por “haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”, señala el acta del jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.

Los especialistas destacaron en su decisión el "proceso artesanal de gran imaginación" con el que el estudio "ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".

Studio Ghibli es uno de los centros de producción de animación más famosos del mundo. Nació hace más de cuatro décadas de la mano de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, tras la exitosa colaboración de los dos primeros en la película Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento).

La factoría se caracterizó por su gusto por la animación artesana, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, sus personajes femeninos fuertes.