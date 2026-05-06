Christopher Nolan vuelve después de

Oppenheimer

Tres años después de 'Oppenheimer', Christopher Nolan está de regreso con 'La Odisea' (Fotografía: Ethan Miller)

Si bien 'Oppenheimer' terminó por consolidarlo ante la Academia, Christopher Nolan ya era considerado desde hace años como uno de los cineastas más influyentes de la industria.

El director se ha caracterizado por contar historias complejas, explorar temas existenciales desde la perspectiva de sus protagonistas y apostar por los efectos prácticos sobre el CGI, como ocurrió en 'Tenet', donde realmente estrelló un Boeing 747 contra un hangar.

Su filmografía incluye 'Following' (1998), su debut cinematográfico; 'Memento' (2000), película de culto que introdujo la narrativa no lineal que hoy es parte de su sello; la trilogía de 'The Dark Knight ' (2005, 2008 y 2012), que redefinió las películas de superhéroes; 'Inception' (2010); 'Interstellar' (2014), que mezcla física, relatividad y emociones humanas; 'Dunkirk' (2017); 'Tenet' (2020); y finalmente 'Oppenheimer' (2023), ganadora del Oscar a Mejor Película.

Un elenco de lujo

Volviendo a 'La Odisea', la película cuenta con varios nombres conocidos, muchos de los cuales ya habían trabajado anteriormente con Nolan.

Entre ellos están Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Circe y Robert Pattinson como Antínoo. El reparto también incluye a Mia Goth, Jon Bernthal, Benny Safdie y Lupita Nyong’o, entre otros.

Un formato hecho para disfrutarse en el cine

Después de utilizar película IMAX de 70 mm de forma extensiva desde 'The Dark Knight' (2008), 'La Odisea' será la primera película de Nolan filmada completamente con cámaras IMAX.

Para ello se utilizó una nueva generación de cámaras más ligeras y silenciosas, desarrolladas especialmente para la producción. Además, se emplearon más de 2 millones de pies de película IMAX de 70 mm, equivalentes a más de 600 kilómetros de cinta, reforzando la idea de que esta será una experiencia pensada para verse en la pantalla más grande posible.

Nolan rodó en locaciones reales

Siguiendo su obsesión por el realismo, Christopher Nolan decidió filmar en locaciones naturales alrededor del mundo en lugar de depender completamente de escenarios digitales. Parte del rodaje se llevó a cabo en regiones del Mediterráneo que recuerdan los paisajes descritos por Homero, reforzando la sensación épica y aventurera de la historia.

Además de darle autenticidad visual a la película, esta decisión mantiene la filosofía del director: hacer que cada escena se sienta tangible y monumental dentro de la pantalla.

¿Listo para correr al cine a ver 'La Odisea' el próximo 17 de julio?

