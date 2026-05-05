La IA ha llegado para quedarse, ¿hay duda de ello? No. Sin embargo, frente a su rápida expansión en múltiples industrias, ha sido necesario que, al menos en el cine, se trace una línea clara sobre lo que se permitirá y lo que no y es la Academia de Artes Cinematográficas, encargada de los Premios Oscar, quien da el primer paso respecto a su uso.
Y el Oscar es para: las producciones hechas sin Inteligencia Artificial
Si bien no es la primera vez que la tecnología modifica la forma de ver y hacer cine, como ocurrió en su momento con los efectos especiales prácticos y el CGI, hoy más que nunca ha sido necesario establecer regulaciones para evitar que la IA se convierta en el eje que guíe la creación cinematográfica.
La IA no será invitada a los Premios Oscar
¿Qué significa esto? Recientemente, la Academia anunció que para la 99.ª edición de los Premios Oscar, ninguna producción que utilice IA para crear personajes o historias será elegible para una nominación y, por ende, no podrá recibir un premio.
Con esto se busca proteger el arte hecho por humanos: desde quienes crean las historias, quienes están frente a la cámara, hasta aquellos que editan cada frame para dar vida a una película.
Pero vayamos paso a paso. En el caso de los actores, esta regla garantiza que las actuaciones elegibles para un premio sean íntegramente realizadas por un ser humano. Ahora bien, esta nueva norma tiene sus excepciones, permitiendo el uso de IA en procesos como el rejuvenecimiento de actores en postproducción.
Por ejemplo, en "El Brutalista" de 2024 se usó IA para mejorar en postproducción el acento húngaro del personaje de Adrien Brody, por el cual, además, ganó el Oscar. En casos como este, aunque puedan resultar polémico, se permite el uso de esta herramienta. No obstante, la Academia analizará cada caso de forma particular para asegurarse de que su uso no incumpla ninguna norma.
En cuanto a las historias, para que una película pueda ser nominada a Mejor Guion y aspirar al premio, será indispensable comprobar que el texto haya sido escrito por un humano.
Estas regulaciones, desde un punto de vista objetivo, no solo protegen a escritores y actores, también defienden la creatividad y la capacidad de creación innata en los seres humanos.
Otros cambios implementados para los Premios Oscar
Además de las regulaciones sobre el uso de IA, la Academia introdujo otras normas. Entre ellas, que para la categoría de Mejor Película Internacional solo se considerará una película por país o región, y el Oscar será entregado al director en representación de ese país o región.
Otro cambio relevante es que ahora los actores podrán ser nominados por múltiples actuaciones dentro de la misma categoría, convirtiéndose incluso en sus propios competidores.
Estos son solo algunos de los ajustes que formarán parte de la 99.ª edición de los Premios de la Academia de Artes Cinematográficas; el resto de los cambios están enfocados principalmente en los votantes.