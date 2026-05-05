Si bien no es la primera vez que la tecnología modifica la forma de ver y hacer cine, como ocurrió en su momento con los efectos especiales prácticos y el CGI, hoy más que nunca ha sido necesario establecer regulaciones para evitar que la IA se convierta en el eje que guíe la creación cinematográfica.

La IA no será invitada a los Premios Oscar

Los Oscar se asegurarán de que la IA solo sea utilizada en casos particulares. (Fotografía: Kevin Winter)

¿Qué significa esto? Recientemente, la Academia anunció que para la 99.ª edición de los Premios Oscar, ninguna producción que utilice IA para crear personajes o historias será elegible para una nominación y, por ende, no podrá recibir un premio.

Con esto se busca proteger el arte hecho por humanos: desde quienes crean las historias, quienes están frente a la cámara, hasta aquellos que editan cada frame para dar vida a una película.

Pero vayamos paso a paso. En el caso de los actores, esta regla garantiza que las actuaciones elegibles para un premio sean íntegramente realizadas por un ser humano. Ahora bien, esta nueva norma tiene sus excepciones, permitiendo el uso de IA en procesos como el rejuvenecimiento de actores en postproducción.