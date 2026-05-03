La trayectoria de Zach Cregger

Aunque el inicio de su carrera estuvo marcado por la comedia y la actuación, fue en 2022 cuando el actor, guionista y director dio un giro decisivo con ‘Barbarian’, una cinta de terror ampliamente alabada tanto por la crítica como por el público.

Protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long, ‘Barbarian’ dejó ver desde el inicio la capacidad de Cregger para construir tensión y sorprender al espectador.

En esta, su primera gran obra dentro del género, se aprecia su habilidad para mezclar comedia y terror en un equilibrio preciso, sin que uno opaque al otro. Además, el director incorpora temas controversiales como una forma de crítica social.

Su primera película de terror, 'Barbarian', fue bien recibida por el público y la crítica. (Fotografía: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for 20th Century Studios)

‘Barbarian’ aborda temas como el fenómeno de Airbnb, el movimiento Me Too y la decadencia urbana de Detroit, integrándolos de forma orgánica a la narrativa.

Otro rasgo distintivo de su dirección, presente tanto en ‘Barbarian’ como en ‘Weapons’, es la estructura fragmentada de sus historias: relatos divididos en distintas perspectivas que terminan por converger, manteniendo la tensión y el misterio a lo largo de toda la trama.