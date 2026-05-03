‘Barbarian’, ‘Weapons’ y próximamente ‘Resident Evil’ tienen algo en común: Zach Cregger, la mente maestra detrás de dos, próximamente tres, de las películas de terror moderno más destacadas de los últimos años. Pero, ¿cómo comenzó su carrera? Aquí te contamos un poco sobre su trayectoria.
Zach Cregger, de ‘Barbarian’ a ‘Resident Evil’; la trayectoria del maestro del terror moderno
La trayectoria de Zach Cregger
Aunque el inicio de su carrera estuvo marcado por la comedia y la actuación, fue en 2022 cuando el actor, guionista y director dio un giro decisivo con ‘Barbarian’, una cinta de terror ampliamente alabada tanto por la crítica como por el público.
Protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long, ‘Barbarian’ dejó ver desde el inicio la capacidad de Cregger para construir tensión y sorprender al espectador.
En esta, su primera gran obra dentro del género, se aprecia su habilidad para mezclar comedia y terror en un equilibrio preciso, sin que uno opaque al otro. Además, el director incorpora temas controversiales como una forma de crítica social.
‘Barbarian’ aborda temas como el fenómeno de Airbnb, el movimiento Me Too y la decadencia urbana de Detroit, integrándolos de forma orgánica a la narrativa.
Otro rasgo distintivo de su dirección, presente tanto en ‘Barbarian’ como en ‘Weapons’, es la estructura fragmentada de sus historias: relatos divididos en distintas perspectivas que terminan por converger, manteniendo la tensión y el misterio a lo largo de toda la trama.
Tres años después, en 2025, regresó al género con ‘Weapons’, cuyo elenco incluyó a Amy Madigan, Julia Garner, Josh Brolin, Benedict Wong, Cary Christopher y Austin Abrams.
Al igual que ‘Barbarian’, ‘Weapons’ está contada en distintos “capítulos” y vuelve a combinar comedia y horror en la medida justa. En esta ocasión, la crítica social se enfoca en el trauma generacional, el duelo y el manejo mediático de la tragedia.
Incluso antes de su estreno, se dio a conocer que hubo una intensa disputa por los derechos de la película, siendo New Line Cinema el estudio que finalmente se quedó con la producción tras superar a otros competidores importantes.
El hype por la película estaba por los cielos y, una vez estrenada, el público la recibió con entusiasmo, mientras que la crítica elogió tanto la historia como las actuaciones. Destacó especialmente Amy Madigan en el papel de la Tía Gladys, interpretación que arrasó en la temporada de premios al obtener el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, además del SAG Award y reconocimientos del New York Film Critics Circle.
Llegamos así a su tercera película, ‘Resident Evil’, próxima a estrenarse. Si el nombre te suena familiar es porque, efectivamente, estará basada en el universo del videojuego de Capcom; sin embargo, contará una historia completamente original.
En el tráiler, protagonizado por Austin Abrams, quien también participó en ‘Weapons’, podemos ver un ambiente sombrío y sangriento, fiel a la esencia survival horror de la franquicia, aunque sin retomar personajes de entregas anteriores.
El terrorífico futuro de Zach Cregger
Con dos películas estrenadas y una más en camino, queda claro que Zach Cregger se está consolidando como uno de los directores y guionistas más interesantes del género. Su capacidad para combinar horror, comedia, experiencias personales y crítica social lo distingue dentro del panorama actual.
Por si fuera poco, para quienes quieren más del universo de ‘Weapons’, ya se confirmó que en los próximos años veremos una historia que explorará los orígenes de uno de sus personajes, la Tía Gladys. Todo apunta a que este es solo el comienzo de lo que Zach Cregger tiene por contar: su universo terrorífico apenas empieza.