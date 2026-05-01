Mayo en streaming: los estrenos que más nos emocionan

Si no la viste en el cine, ‘Marty Supreme’, el papel que casi le da el Oscar a Timothée Chalamet, llega finalmente al streaming. En la película dirigida por el polémico director Josh Safdie, vemos a un simple vendedor de zapatos obsesionado con convertirse en campeón mundial de ping pong, lo que lo lleva a vivir una estresante travesía con tal de demostrar que es el mejor del mundo antes de que la realidad lo alcance.

‘Rafa’

Dónde ver: Netflix

Estreno: 29 de mayo

A lo largo de cuatro capítulos, esta docuserie nos llevará por el ascenso y la carrera de uno de los tenistas españoles más importantes en la historia de este deporte. A través de la voz de personas cercanas y material inédito, iremos construyendo, pieza a pieza, la vida de uno de los deportistas más impresionantes del mundo.

‘Spider-Noir’

Dónde ver: Prime Video

Estreno: 27 de mayo

Ben Reilly (Nicolas Cage) vive en Nueva York en los años 30, dividiendo su vida entre ser un detective privado y salvar a las personas con la máscara más sombría de Spider-Man, todo mientras lidia con una tragedia que ha marcado su vida. Esta serie llega a la plataforma en dos formatos: blanco y negro o a color.

‘Rivales’ (Temporada 2)

Dónde ver:Estreno:

Llega la segunda temporada de la historia basada en la novela homónima de Jilly Cooper, protagonizada por David Tennant. Nuevamente veremos en pantalla la lucha encarnizada por la franquicia televisiva Central Southwest entre Corinium y Venturer, cuyos líderes se volverán más despiadados con tal de conseguirla.

‘Las cuatro estaciones’ (Temporada 2)

Dónde ver:Estreno:

Seguimos al grupo de seis amigos (tres parejas) que queda en shock tras el anuncio de separación de una de ellas. En esta segunda entrega veremos cómo, a lo largo de un año, las relaciones de pareja cambian, así como las dinámicas de amistad que hacen aflorar viejas tensiones.

‘The Punisher: One Last Kill’

Dónde ver: Disney+

Estreno: 12 de mayo

Jon Bernthal retoma su papel como Frank Castle/Punisher, ahora para la serie de Disney+. Como lo vimos en la serie de Netflix, el antihéroe busca combatir el submundo criminal por cualquier medio necesario y sin importar las consecuencias. ¿Por qué nos emociona tanto? Porque, si pusiste atención al tráiler de Spider-Man, sabrás que Punisher aparece y queremos ver cómo Marvel construirá ese crossover.

‘La gran marcha’

Dónde ver: Prime VideoEstreno: 2 de mayo

Finalmente llega al streaming una de las adaptaciones más crudas de los libros de Stephen King. En un futuro no muy lejano, un régimen represivo crea una cruel competencia en la que cada año cien adolescentes compiten entre sí en una marcha en la que no pueden detenerse, o enfrentarán un destino mortal.