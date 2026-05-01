Un nuevo mes comienza y, con él, una ola de estrenos que confirman que el streaming no se toma descansos. Entre regresos esperados, nuevas apuestas y nombres que siempre generan expectativa, mayo llega cargado de historias que prometen atraparnos desde el primer episodio o escena.
Mayo en streaming: los estrenos que más nos emocionan
De series a películas, esta es una selección de los títulos que más nos emocionan este mes. Nuestra única pregunta es: ¿con cuál vas a empezar?
Qué ver este mes en streaming
‘Berlín y la dama del armiño’
Dónde ver: Netflix
Estreno: 15 de mayo
Quizá ‘La casa de papel’ no volverá, pero sí uno de nuestros personajes favoritos. Esta nueva serie nos muestra Berlín ansioso por dar un nuevo golpe, lo que lo lleva a reunir a su banda en Sevilla y convertir a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci.
‘¡Ayuda!’
Dónde ver: Disney+
Estreno: 7 de mayo
Rachel McAdams protagoniza esta comedia negra en la que personifica a Linda Liddle, una gran empleada poco reconocida que queda varada en la selva junto a su jefe, Bradley Preston (Dylan O’Brien), tras un accidente de avión. Los únicos sobrevivientes lucharán por mantenerse con vida, mientras las viejas tensiones profesionales salen a flote y su lucha compartida se convierte en un juego de control.
‘Marty Supreme’
Dónde ver: Prime Video
Estreno: 8 de mayo
Si no la viste en el cine, ‘Marty Supreme’, el papel que casi le da el Oscar a Timothée Chalamet, llega finalmente al streaming. En la película dirigida por el polémico director Josh Safdie, vemos a un simple vendedor de zapatos obsesionado con convertirse en campeón mundial de ping pong, lo que lo lleva a vivir una estresante travesía con tal de demostrar que es el mejor del mundo antes de que la realidad lo alcance.
‘Rafa’
Dónde ver: Netflix
Estreno: 29 de mayo
A lo largo de cuatro capítulos, esta docuserie nos llevará por el ascenso y la carrera de uno de los tenistas españoles más importantes en la historia de este deporte. A través de la voz de personas cercanas y material inédito, iremos construyendo, pieza a pieza, la vida de uno de los deportistas más impresionantes del mundo.
‘Spider-Noir’
Dónde ver: Prime Video
Estreno: 27 de mayo
Ben Reilly (Nicolas Cage) vive en Nueva York en los años 30, dividiendo su vida entre ser un detective privado y salvar a las personas con la máscara más sombría de Spider-Man, todo mientras lidia con una tragedia que ha marcado su vida. Esta serie llega a la plataforma en dos formatos: blanco y negro o a color.
‘Rivales’ (Temporada 2)
Dónde ver: Disney+
Estreno: 15 de mayo
Llega la segunda temporada de la historia basada en la novela homónima de Jilly Cooper, protagonizada por David Tennant. Nuevamente veremos en pantalla la lucha encarnizada por la franquicia televisiva Central Southwest entre Corinium y Venturer, cuyos líderes se volverán más despiadados con tal de conseguirla.
‘Las cuatro estaciones’ (Temporada 2)
Dónde ver: Netflix
Estreno: 28 de mayo
Seguimos al grupo de seis amigos (tres parejas) que queda en shock tras el anuncio de separación de una de ellas. En esta segunda entrega veremos cómo, a lo largo de un año, las relaciones de pareja cambian, así como las dinámicas de amistad que hacen aflorar viejas tensiones.
‘The Punisher: One Last Kill’
Dónde ver: Disney+
Estreno: 12 de mayo
Jon Bernthal retoma su papel como Frank Castle/Punisher, ahora para la serie de Disney+. Como lo vimos en la serie de Netflix, el antihéroe busca combatir el submundo criminal por cualquier medio necesario y sin importar las consecuencias. ¿Por qué nos emociona tanto? Porque, si pusiste atención al tráiler de Spider-Man, sabrás que Punisher aparece y queremos ver cómo Marvel construirá ese crossover.
‘La gran marcha’
Dónde ver: Prime Video
Estreno: 2 de mayo
Finalmente llega al streaming una de las adaptaciones más crudas de los libros de Stephen King. En un futuro no muy lejano, un régimen represivo crea una cruel competencia en la que cada año cien adolescentes compiten entre sí en una marcha en la que no pueden detenerse, o enfrentarán un destino mortal.