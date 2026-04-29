A comienzos de este mes se cumplió un año del fallecimiento de Val Kilmer a los 65 años debido a una neumonía derivada del cáncer de garganta que padecía desde 2014. Cualquiera pensaría que, para volver a verlo en pantalla, habría que recurrir a las películas que filmó en vida, sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, no solo lo veremos nuevamente, sino que aparecerá en una versión más joven del actor.
La IA revive a Val Kilmer y abre el debate sobre su uso en Hollywood
A comienzos de este mes se cumplió un año del fallecimiento de Val Kilmer a los 65 años debido a una neumonía derivada del cáncer de garganta que padecía desde 2014. Cualquiera pensaría que, para volver a verlo en pantalla, habría que recurrir a las películas que filmó en vida, sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, no solo lo veremos nuevamente, sino que aparecerá en una versión más joven del actor.
La IA reprodujo a detalle la imagen y voz de Val Kilmer
Fue en 2020 cuando el actor estadounidense fue elegido para interpretar al padre Fintan en la película 'As Deep as the Grave'. En ella, Kilmer daría vida a un sacerdote católico nativo americano. Lamentablemente, el cáncer le impidió continuar con la producción, pues se encontraba demasiado enfermo para presentarse en el set.
Al momento de su muerte, Kilmer no había rodado ni una sola escena de la película, aun así, el proyecto contará con su representación gracias al uso de inteligencia artificial, que no solo lo ha “revivido”, sino que lo ha traído de vuelta con un aspecto considerablemente más joven.
Coerte Voorhees, director y guionista del filme, ha argumentado que “él (Kilmer) era el actor que quería para ese papel”, y logró traerlo de vuelta con la colaboración y aprobación de Mercedes y Jack Kilmer, hijos y herederos del actor.
Sin embargo, lejos de ser celebrada, la decisión ha reabierto el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine y televisión.
El debate sobre el uso de IA dentro de las producciones de Hollywood
Cabe recordar que en 2023, una de las principales exigencias durante la huelga de actores en Hollywood fue la implementación de regulaciones estrictas sobre el uso de la inteligencia artificial. Estas normas buscaban proteger los derechos de imagen, voz y propiedad intelectual de actores, guionistas y técnicos.
Tras esta histórica huelga, se establecieron lineamientos claros. Entre ellos, el consentimiento explícito: los estudios deben obtener permiso del artista antes de crear, utilizar o alterar su voz o imagen mediante estas herramientas. Asimismo, deben compensarlos de manera justa, incluyendo pagos residuales, en los casos en que se genere una réplica digital para nuevas escenas, evitando así el uso gratuito de su imagen.
Aun así, más de 700 artistas de Hollywood han alzado la voz en contra del uso de la IA. Entre ellos figuran Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Joseph Gordon-Levitt y directores como Guillermo del Toro, quienes firmaron una carta abierta impulsada por la Human Artistry Campaign en la que denuncian que compañías tecnológicas utilizan contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial sin el consentimiento de sus creadores.
De vuelta a 'As Deep as the Grave', Coerte y John Voorhees reconocen que la decisión de incluir al actor mediante IA puede generar críticas, no obstante, aseguran que con esta cinta buscan demostrar que existe una forma ética de utilizar esta tecnología, además de señalar que se ajustaron a las directrices del Sindicato de Actores (SAG) y que compensaron a los herederos de Kilmer por el uso de su imagen y voz.