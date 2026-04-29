La IA reprodujo a detalle la imagen y voz de Val Kilmer

Fue en 2020 cuando el actor estadounidense fue elegido para interpretar al padre Fintan en la película 'As Deep as the Grave'. En ella, Kilmer daría vida a un sacerdote católico nativo americano. Lamentablemente, el cáncer le impidió continuar con la producción, pues se encontraba demasiado enfermo para presentarse en el set.

Al momento de su muerte, Kilmer no había rodado ni una sola escena de la película, aun así, el proyecto contará con su representación gracias al uso de inteligencia artificial, que no solo lo ha “revivido”, sino que lo ha traído de vuelta con un aspecto considerablemente más joven.

Coerte Voorhees, director y guionista del filme, ha argumentado que “él (Kilmer) era el actor que quería para ese papel”, y logró traerlo de vuelta con la colaboración y aprobación de Mercedes y Jack Kilmer, hijos y herederos del actor.

Sin embargo, lejos de ser celebrada, la decisión ha reabierto el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine y televisión.

