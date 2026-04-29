El que hemos decidido llamar ‘Hooververse’ está a punto de sumar una nueva entrega en cines, la tercera tras 'No te olvidaré'. Y aunque la historia promete, lo que más ha llamado la atención es su elenco: además de Johnson y Hathaway, participan Josh Hartnett, Brady Wagner y Asel Swango.

¿De qué trata 'Verity'?

Basada en la novela 'Verity: La sombra de un engaño', la historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos que es contratada por Jeremy Crawford para terminar la exitosa saga de libros de su esposa, Verity Crawford, quien permanece en coma tras un accidente.

Instalada en la mansión de los Crawford, Lowen comenzará a descubrir secretos inquietantes que la llevarán a cuestionar todo lo que cree saber sobre Verity y su familia.

La adaptación está dirigida por Michael Showalter, conocido por 'The Eyes of Tammy Faye', cinta aclamada por la crítica que le valió su primer Oscar a Jessica Chastain.

En pantalla veremos a Dakota Johnson como Lowen Ashleigh, a Anne Hathaway como Verity Crawford y a Josh Hartnett como Jeremy Crawford.