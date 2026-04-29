Ya sea por el ruido mediático, como el caso de Justin Baldoni y Blake Lively de 'Romper el círculo', o por reunir a dos grandes estrellas como Dakota Johnson y Anne Hathaway en 'Verity', las adaptaciones de Colleen Hoover siempre encuentran la forma de generar conversación.
Dakota Johnson y Anne Hathaway comparten créditos -y un beso- en 'Verity'
Ya sea por el ruido mediático, como el caso de Justin Baldoni y Blake Lively de 'Romper el círculo', o por reunir a dos grandes estrellas como Dakota Johnson y Anne Hathaway en 'Verity', las adaptaciones de Colleen Hoover siempre encuentran la forma de generar conversación.
El que hemos decidido llamar ‘Hooververse’ está a punto de sumar una nueva entrega en cines, la tercera tras 'No te olvidaré'. Y aunque la historia promete, lo que más ha llamado la atención es su elenco: además de Johnson y Hathaway, participan Josh Hartnett, Brady Wagner y Asel Swango.
¿De qué trata 'Verity'?
Basada en la novela 'Verity: La sombra de un engaño', la historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos que es contratada por Jeremy Crawford para terminar la exitosa saga de libros de su esposa, Verity Crawford, quien permanece en coma tras un accidente.
Instalada en la mansión de los Crawford, Lowen comenzará a descubrir secretos inquietantes que la llevarán a cuestionar todo lo que cree saber sobre Verity y su familia.
La adaptación está dirigida por Michael Showalter, conocido por 'The Eyes of Tammy Faye', cinta aclamada por la crítica que le valió su primer Oscar a Jessica Chastain.
En pantalla veremos a Dakota Johnson como Lowen Ashleigh, a Anne Hathaway como Verity Crawford y a Josh Hartnett como Jeremy Crawford.
A diferencia de 'Romper el círculo', cuya narrativa se vio opacada por el drama mediático que la rodeó, 'Verity' destaca por su sólido elenco y una adaptación que ya se describe como “cruda y honesta”.
La historia promete adentrarnos en terrenos oscuros, con giros que nos mantendrán al borde del asiento. Además, según las primeras reacciones basadas en el tráiler, la química entre Hathaway y Johnson ,incluido un beso que ya está dando de qué hablar, es uno de sus mayores atractivos.
Producida por Amazon MGM Studios, la película llega tras el éxito de 'Proyecto Fin del Mundo', que recaudó cerca de 600 millones de dólares a nivel global.
Si el tráiler ya te dejó intrigado, marca el calendario: Verity llega a los cines el próximo 2 de octubre.