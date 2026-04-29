Los héroes de la magia en TV: la Academia premia a las mentes brillantes detrás de los efectos especiales

La ceremonia, que la institución celebra desde 1931, prestigió este año a 27 personas en disciplinas diversas, desde pirotecnia sin plomo, pasando por efectos visuales y sonoros, hasta animación.

La magia del cine no es magia, es ciencia

"Todos en esta sala saben que la magia del cine no es magia, es ciencia", dijo Darin Grant, copresidente del Comité de Premios Científicos y Técnicos de la Academia.

"Es el resultado de experimentos incesantes, de la negativa a aceptar la norma. La tecnología es la base que convierte la imaginación en realidad", agregó.

Algunos de los homenajeados fueron Brent Bell (De La Mare Engineering), Josef Köhler (Josef Köhler Pyrotechnics) y Ian Medwell (Sterling Pyrotechnics), por desarrollar dispositivos pirotécnicos sin plomo para efectos de disparos en el rodaje, aumentando la seguridad sin sacrificar el realismo.

La ceremonia enalteció además a varios artistas y profesionales cuyos trabajos permitieron avances en materia de efectos visuales, animación, iluminación y audio en posproducción.