Si viste ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ o ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse', seguramente ya sabes quién es ‘Spider-Noir’, pero si no, se trata de una de las versiones más singulares del arácnido: un personaje mucho más sobrio, serio y melancólico, que se aleja del tono vibrante y colorido que suele definir a Spider-Man.
‘Spider-Noir’ de Nicolas Cage está a un mes de estrenarse: esto es lo que sabemos
En las películas animadas, Spider-Noir destacó precisamente por ese contraste. Su estética oscura y su personalidad introspectiva lo convirtieron en una figura distinta dentro del multiverso.
Spider-Noir: la versión más sombría y detectivesca de Spider-Man
A pesar de su tono reservado, Spider-Noir se ganó rápidamente el cariño del público, en gran parte gracias a la interpretación de Nicolas Cage, quien le dio una profundidad muy particular solo con su voz.
Ese entusiasmo llevó a Sony Pictures Television a desarrollar una serie centrada en el personaje. La gran sorpresa fue que no sería animada, sino un live action, lo que significa que Cage no solo prestará su voz, sino que también interpretará físicamente al personaje.
El tráiler oficial se estrenó a nivel mundial durante la CCXPMX26 en la Ciudad de México, donde parte del elenco estuvo presente, incluyendo a Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez.
¿De qué tratará ‘Spider-Noir’?
Basada en el cómic de Marvel Comics, la serie seguirá a Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado veterano y el único superhéroe en un Nueva York ambientado en los años 30. Como toda versión del arácnido, deberá enfrentarse a su pasado y a una tragedia personal, pero aquí todo se desarrolla bajo un tono mucho más oscuro y cinematográfico.
Marvel apuesta por algo diferente
Además de su narrativa, 'Spider-Noir' destaca por su formato: estará disponible tanto en “auténtico blanco y negro” como “a todo color”. Esta dualidad permitirá a los espectadores sumergirse aún más en la estética noir, evocando el cine policíaco clásico de los años 30.
Fecha de estreno
Spider-Noir llegará a Prime Video el próximo 27 de mayo.