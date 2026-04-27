En las películas animadas, Spider-Noir destacó precisamente por ese contraste. Su estética oscura y su personalidad introspectiva lo convirtieron en una figura distinta dentro del multiverso.

Spider-Noir: la versión más sombría y detectivesca de Spider-Man

A pesar de su tono reservado, Spider-Noir se ganó rápidamente el cariño del público, en gran parte gracias a la interpretación de Nicolas Cage, quien le dio una profundidad muy particular solo con su voz.

Ese entusiasmo llevó a Sony Pictures Television a desarrollar una serie centrada en el personaje. La gran sorpresa fue que no sería animada, sino un live action, lo que significa que Cage no solo prestará su voz, sino que también interpretará físicamente al personaje.

El tráiler oficial se estrenó a nivel mundial durante la CCXPMX26 en la Ciudad de México, donde parte del elenco estuvo presente, incluyendo a Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez.

¿De qué tratará ‘Spider-Noir’?