Michael B. Jordan y Austin Butler juntos en el reboot de Miami Vice ‘85

Quien sea el director de cast que eligió al último ganador del Oscar y al ganador del Globo de Oro puede estar seguro del éxito de la película, porque pocas jugadas son tan bien ejecutadas como tener en una misma historia a dos actores del calibre de Jordan y Butler.

El regreso de Miami Vice ‘85

Michael B. Jordan será Ricardo 'Rico' Tubbs en el reboot Miami Vice '85 (Photo by Leon Bennett/Getty Images)

Si naciste en los 90, es probable que no sepas sobre Miami Vice. Sin embargo, esta serie, emitida de mediados a finales de los 80, redefinió el género policial con una estética muy neón, la música ochentera y un ritmo cinematográfico poco común para la televisión de la época. Protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, seguía a dos detectives encubiertos que recorrían las calles de Miami entre crimen, lujo y cultura pop.

En 2006, el universo regresó a la pantalla grande de la mano del director Michael Mann, con Colin Farrell y Jamie Foxx al frente de una reinterpretación mucho más seria.

Hoy, dos décadas después, Miami Vice ‘85 está cerca de reaparecer como un guiño a su legado: una estética llena de nostalgia y una narrativa que busca conectar con nuevas generaciones a través de dos de los actores más queridos de esta generación.