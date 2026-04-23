Apelar a la nostalgia para seguir creando historias parece ser la fórmula más efectiva para los estudios. No los culpamos, hay historias que merecen revivir y más si el cast incluye a figuras como Michael B. Jordan y Austin Butler, los nuevos Tubs y Crocket en el reboot de Miami Vice ‘85.
Michael B. Jordan y Austin Butler juntos en el reboot de Miami Vice ‘85
Apelar a la nostalgia para seguir creando historias parece ser la fórmula más efectiva para los estudios. No los culpamos, hay historias que merecen revivir y más si el cast incluye a figuras como Michael B. Jordan y Austin Butler, los nuevos Tubs y Crocket en el reboot de Miami Vice ‘85.
Quien sea el director de cast que eligió al último ganador del Oscar y al ganador del Globo de Oro puede estar seguro del éxito de la película, porque pocas jugadas son tan bien ejecutadas como tener en una misma historia a dos actores del calibre de Jordan y Butler.
El regreso de Miami Vice ‘85
Si naciste en los 90, es probable que no sepas sobre Miami Vice. Sin embargo, esta serie, emitida de mediados a finales de los 80, redefinió el género policial con una estética muy neón, la música ochentera y un ritmo cinematográfico poco común para la televisión de la época. Protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, seguía a dos detectives encubiertos que recorrían las calles de Miami entre crimen, lujo y cultura pop.
En 2006, el universo regresó a la pantalla grande de la mano del director Michael Mann, con Colin Farrell y Jamie Foxx al frente de una reinterpretación mucho más seria.
Hoy, dos décadas después, Miami Vice ‘85 está cerca de reaparecer como un guiño a su legado: una estética llena de nostalgia y una narrativa que busca conectar con nuevas generaciones a través de dos de los actores más queridos de esta generación.
Quien estará a cargo de la dirección es Joseph Kosinski, director que en los últimos años ha consolidado un gran reconocimiento gracias a proyectos como F1: The Movie y Top Gun: Maverick, mientras que el guión será escrito por Dan Rilroy basándose en la historia creada por Anthony Yerkovich.
Con estas credenciales, todo apunta a que veremos secuencias de acción emocionantes.
Por ahora, lo único confirmado es la elección de sus protagonistas y que su fecha de estreno está pactada para agosto del 2027, así que mientras tanto solo nos queda esperar para ver a Michael B. Jordan y Austin Butler en acción.