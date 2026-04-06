En un momento en el que las series médicas han recuperado su lugar como uno de los géneros más intensos y adictivos de la televisión, The Pitt se ha consolidado como una de las producciones que mejor captura la adrenalina y la humanidad que conviven en un hospital. Entre bisturíes, decisiones límite y jornadas que parecen no terminar, una nueva generación de talentos comienza a ganar terreno frente a la cámara. Una de ellas es Laëtitia Hollard.
Laëtitia Hollard: “Espero que The Pitt impulse mayor protección a enfermeras"
Con formación en la prestigiosa Juilliard School y un trasfondo cultural que combina raíces francesas y guadalupeñas, Hollard representa el tipo de talento que hoy define a la industria: disciplinado, versátil y profundamente conectado con su tiempo.
En la serie, interpreta a Emma Nolan, una enfermera recién graduada que se enfrenta al ritmo implacable de un hospital donde cada turno es una prueba de carácter. Su personaje funciona como un punto de entrada para el espectador: alguien que aprende rápido, se equivoca, se levanta y entiende que la fortaleza no siempre significa dureza, sino capacidad de adaptación.
En un panorama donde las historias que consumimos también hablan de resiliencia, crecimiento personal y ambición, el ascenso de Hollard no pasa desapercibido. En esta entrevista, conversamos con la actriz sobre su llegada a The Pitt, el reto de construir un personaje en un entorno de alta presión y las claves que han marcado su camino en una industria donde el talento es solo el punto de partida.
Life and Style (L&S): La transmisión de conocimiento y experiencia de una generación a otra es uno de los temas principales de la serie. ¿Cómo se vive esto en el set de filmación?
Laëtitia Hollard (LH): Mil por ciento, lo que ves en la serie sobre mentoría se refleja mucho entre los miembros del elenco. Constantemente estamos preguntando a los actores más experimentados. Yo en particular, le hago preguntas a Noah [Wyle] y Shawn [Hatosy] y, definitivamente, a Katherine [LaNasa] acerca de cómo dominan el trabajo frente a cámara, porque claramente ellos ya lo han logrado. Es una oportunidad increíble para una actriz joven poder observar y trabajar con grandes talentos.
(L&S): ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y de quién lo recibiste?
(LH): Creo que el mejor consejo probablemente vino de Katherine. Muchas de mis preguntas surgían de la auto-duda, y creo que eso es algo que mucha gente experimenta, especialmente en la industria del entretenimiento. A menudo acudía a ella diciéndole, “No sé cómo trabajar con las cámaras”, y ella me decía, “Has trabajado como actriz desde que eras niña. Has tenido cuatro años de formación en la escuela. Tú puedes con esto”. Así que recibí muchos discursos motivacionales de esa mujer tan encantadora.
Creo que mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con la naturalidad, con la facilidad, con ser natural y con investigar mucho. Yo siempre llego con mi tarea hecha. Hablo con muchas enfermeras, investigo los casos que vamos a representar antes de filmarlos y, a veces, me permito tener el espacio de no saber, para representar con precisión lo que Emma está viviendo en su primer día. Katherine siempre me decía, “Respira y mantente ocupada, porque las enfermeras nunca están simplemente sentadas sin hacer nada”.
(L&S): Actuar ya es un reto en sí mismo, pero quisiera saber cómo infunden veracidad a personajes que trabajan en un entorno tan específico como los servicios de salud.
(LH): Absolutamente, siempre hay profesionales médicos. Cada episodio tiene su propio médico de urgencias y están presentes todo el tiempo observando las escenas, especialmente las escenas de trauma. Recuerdo que Ariel supervisó una escena en la que yo tomaba una muestra de sangre, y tuve que practicar cómo insertar una aguja en un brazo unas cien veces hasta que Ariel dijo: “Eso se ve bien”. Y yo pensaba: “Esto es solo para extraer sangre, ¿cómo será cuando tengamos que hacer una escena de trauma grande?”. Son muy específicos y precisos, y se sienten muy orgullosos de ello porque quieren representar a los profesionales médicos con exactitud.
También tenemos algunos compañeros de elenco que son enfermeros reales. Ellos también están constantemente disponibles. Siempre les hago preguntas, incluso cuando hago trabajo de fondo: qué debería estar haciendo, si alguna acción que realizo frente a cámara es algo que realmente se haría en un hospital. Tenemos alrededor de cinco enfermeros reales y siempre hay al menos dos en el set.
(L&S): The Pitt recibió muchos premios por su primera temporada. Me preguntaba si, como actor, eso supone una mayor presión. Si es así, ¿cómo la manejas?
(LH): ¿Sabes? Debería poner presión. Yo llegué a la serie recién graduada de Juilliard y estaba agotada. Había estado trabajando y esforzándome mucho, poniéndome mucha presión a mí misma. Así que cuando me gradué pensé: “Quiero tomar clases de repostería, quiero tomarme un pequeño descanso”. Pero entonces apareció The Pitt y fue como, “No, no vamos a detenernos ahora”.
Así que, cuando estaba en el set, gran parte del tiempo lo vivía como si estuviera en la escuela. Hay una intimidad especial; no es como hacer una obra de teatro frente a mil personas. No sientes a los millones de espectadores viendo cada episodio. Estás con el elenco y el equipo que conoces, en quienes confías y a quienes quieres, y eso te da el espacio para jugar y explorar.
Cuando llegaron los premios, lo que sentí fue gratitud. Gratitud por poder trabajar con estas personas y gratitud hacia los premios por reconocer el talento y el hermoso trabajo que veo que se hace todos los días. Nunca pensé realmente que fuera algo que tuviera que igualar. Estaba concentrada en representar a Emma y en asegurarme de que se sintiera como la persona real, amable y tenaz que yo veía en ella.
(L&S): ¿Cómo describirías la evolución de Emma en la segunda temporada?
(LH): Diría que ella comienza sintiéndose muy segura después de la escuela de enfermería, creyendo que es la enfermera que este hospital está buscando y que puede marcar una diferencia real. Llega preparada, con todo organizado, con su libreta.
Luego se da cuenta de que el hospital de urgencias es muy diferente a lo que se aprende en los libros de texto, e incluso a lo que se observa cuando haces prácticas antes de trabajar de forma independiente.
Entonces aparece la duda: “No sé si realmente estoy hecha para esto que pensé que era mi vocación”. Pero luego hay pequeños momentos, como sostener la mano de Louie o ayudar a una paciente víctima de agresión sexual cuando siente que ya no puede más. Esos momentos de suavidad, esas pequeñas victorias, significan muchísimo, y creo que ella se da cuenta de que sí pertenece ahí. Esa confianza con la que llegó comienza a reconstruirse poco a poco, aunque vuelve a tambalearse cuando experimenta abuso físico. Creo que ese abuso, desafortunadamente, despierta una capa exterior más dura y le hace darse cuenta de que quizá tendrá que ser un poco más como Dana para sobrevivir.
(L&S): ¿Qué les dirías a las personas jóvenes que están viendo la serie y que podrían sentirse desmotivadas por lo que ven en cada episodio?
(LH): Me ha sorprendido mucho la cantidad de personas que me han contactado para agradecer esta representación, especialmente enfermeras que se identifican con Emma y que sienten que refleja su primer año de trabajo. Me han contado historias de agresiones verbales y físicas que han vivido, y han destacado el espíritu de Emma, su dese deseo de hacerlo bien, incluso cuando aún no lo logra del todo. Creo que muchos jóvenes profesionales pueden identificarse con eso.
Diría que esto debería ser más bien un llamado al público en general para exigir mayor protección para nuestras enfermeras, para que las personas que tienen el don de cuidar, como Emma, puedan hacerlo sin estar en situaciones peligrosas. También creo que habrá algunas personas que sentirán ese llamado, que verán cómo Emma mejora el día de las personas y entenderán que, por esa razón, todo vale la pena.