Laëtitia Hollard: “Espero que The Pitt impulse mayor protección a enfermeras"

Con formación en la prestigiosa Juilliard School y un trasfondo cultural que combina raíces francesas y guadalupeñas, Hollard representa el tipo de talento que hoy define a la industria: disciplinado, versátil y profundamente conectado con su tiempo.

En la serie, interpreta a Emma Nolan, una enfermera recién graduada que se enfrenta al ritmo implacable de un hospital donde cada turno es una prueba de carácter. Su personaje funciona como un punto de entrada para el espectador: alguien que aprende rápido, se equivoca, se levanta y entiende que la fortaleza no siempre significa dureza, sino capacidad de adaptación.

En un panorama donde las historias que consumimos también hablan de resiliencia, crecimiento personal y ambición, el ascenso de Hollard no pasa desapercibido. En esta entrevista, conversamos con la actriz sobre su llegada a The Pitt, el reto de construir un personaje en un entorno de alta presión y las claves que han marcado su camino en una industria donde el talento es solo el punto de partida.

Life and Style (L&S): La transmisión de conocimiento y experiencia de una generación a otra es uno de los temas principales de la serie. ¿Cómo se vive esto en el set de filmación?

Laëtitia Hollard (LH): Mil por ciento, lo que ves en la serie sobre mentoría se refleja mucho entre los miembros del elenco. Constantemente estamos preguntando a los actores más experimentados. Yo en particular, le hago preguntas a Noah [Wyle] y Shawn [Hatosy] y, definitivamente, a Katherine [LaNasa] acerca de cómo dominan el trabajo frente a cámara, porque claramente ellos ya lo han logrado. Es una oportunidad increíble para una actriz joven poder observar y trabajar con grandes talentos.

(L&S): ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y de quién lo recibiste?

(LH): Creo que el mejor consejo probablemente vino de Katherine. Muchas de mis preguntas surgían de la auto-duda, y creo que eso es algo que mucha gente experimenta, especialmente en la industria del entretenimiento. A menudo acudía a ella diciéndole, “No sé cómo trabajar con las cámaras”, y ella me decía, “Has trabajado como actriz desde que eras niña. Has tenido cuatro años de formación en la escuela. Tú puedes con esto”. Así que recibí muchos discursos motivacionales de esa mujer tan encantadora.

Creo que mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con la naturalidad, con la facilidad, con ser natural y con investigar mucho. Yo siempre llego con mi tarea hecha. Hablo con muchas enfermeras, investigo los casos que vamos a representar antes de filmarlos y, a veces, me permito tener el espacio de no saber, para representar con precisión lo que Emma está viviendo en su primer día. Katherine siempre me decía, “Respira y mantente ocupada, porque las enfermeras nunca están simplemente sentadas sin hacer nada”.

(L&S): Actuar ya es un reto en sí mismo, pero quisiera saber cómo infunden veracidad a personajes que trabajan en un entorno tan específico como los servicios de salud.

(LH): Absolutamente, siempre hay profesionales médicos. Cada episodio tiene su propio médico de urgencias y están presentes todo el tiempo observando las escenas, especialmente las escenas de trauma. Recuerdo que Ariel supervisó una escena en la que yo tomaba una muestra de sangre, y tuve que practicar cómo insertar una aguja en un brazo unas cien veces hasta que Ariel dijo: “Eso se ve bien”. Y yo pensaba: “Esto es solo para extraer sangre, ¿cómo será cuando tengamos que hacer una escena de trauma grande?”. Son muy específicos y precisos, y se sienten muy orgullosos de ello porque quieren representar a los profesionales médicos con exactitud.

También tenemos algunos compañeros de elenco que son enfermeros reales. Ellos también están constantemente disponibles. Siempre les hago preguntas, incluso cuando hago trabajo de fondo: qué debería estar haciendo, si alguna acción que realizo frente a cámara es algo que realmente se haría en un hospital. Tenemos alrededor de cinco enfermeros reales y siempre hay al menos dos en el set.