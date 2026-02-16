Publicidad

Cine y TV

Muere el actor Robert Duvall, recordado por 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

El actor falleció el domingo a los 95 años, dio a conocer la noticia su esposa. Esto es todo lo que se sabe.
lun 16 febrero 2026 01:20 PM
Robert Duvall. (Frazer Harrison/Getty Images)

El actor Robert Duvall, recordado por sus icónicos papeles en El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años, informó su esposa este lunes.

"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director.

En 1983, ganó un Oscar a Mejor Actor por su interpretación de un cantante de country en la película Tender Mercies. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now.

Este último filme le valió a Duvall una nominación al Oscar y lo convirtió en una auténtica estrella tras años de interpretar papeles menores.

"Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo", dijo Luciana Duvall.

Con información de AFP

