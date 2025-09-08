MTV VMAs 2025: Lady Gaga y Ariana Grande se llevan los máximos galardones

Ariana Grande ganó el premio al video del año por Brighter Days Ahead, lo que le valió el mayor galardón de la noche en los premios que votan los fans.

"El arte ha sido un espacio seguro para mí desde que era una niña. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a ello", dijo Grande mientras sostenía el trofeo MTV Hombre de la Luna (MTV Moon Person) en el escenario del UBS Arena.

Minutos antes, Grande recogió el premio al mejor video pop y dio las gracias a su padre, que actuó por primera vez en el video de Brighter Days Ahead. Le llamó "el mejor compañero de escena, y padre, del mundo".

Lady Gaga fue coronada como artista del año al comienzo del espectáculo, imponiéndose a las favoritas de los VMA Taylor Swift y Beyoncé.

Gaga, actualmente de gira con su álbum Mayhem, subió al escenario con un vestido de volantes negro y morado con mangas gigantes.

"No puedo ni empezar a decirles lo que significa ser recompensada por ser artista, ser recompensada por algo que ya es tan gratificante", dijo Gaga antes de salir corriendo para dar un concierto en el Madison Square Garden.

La victoria de Gaga impidió que Beyoncé o Swift se convirtieran en las artistas más galardonadas de la historia de los VMA. Ambas siguen empatadas con 30 VMAs cada una.

Gaga también consiguió el premio a la mejor colaboración por Die with a Smile, un dueto con Bruno Mars que era candidato al premio de video que fue a parar a Grande.

Sabrina Carpenter se llevó el premio al mejor álbum por Short n' Sweet. "Soy la chica más afortunada del mundo”, dijo la cantante pop.

APT., una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de k-pop Rosé, ganó el VMA a la canción del año.

Rosé, de 28 años y miembro del grupo Blackpink, dedicó su victoria a su “yo” de 16 años.

"Este es un gran momento para mi yo de 16 años y para cualquiera que sueñe con ser aceptado por igual por su duro trabajo", dijo en el escenario.

En otros premios, el cantante de folk-pop Alex Warren fue nombrado mejor artista revelación.

