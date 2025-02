Escena post créditos de Capitán América 4, explicada: lo que dice del MCU

Si vas a lanzarte al cine este fin de semana, no te levantes de inmediato pues hay una escena post créditos que no puedes perderte. Te contamos.

‘Capitán América 4’: qué nos dice la escena post créditos

Primero tenemos que aclararlo: la película dura dos horas y únicamente hay una escena post créditos. ¿Es importante? Pueees… funciona más como un recordatorio del multiverso del MCU .

Antes de continuar, te advertimos: a partir de ahorita hay spoilers. Si no quieres conocerlos, vuelve a la página principal y lee más sobre dónde comer o qué visitar en CDMX.

‘CAPITÁN AMÉRICA: UN NUEVO MUNDO’, LA EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POST CRÉDITOS

En este breve clip no veremos a ningún personaje nuevo y, como decíamos, es un friendly reminder de que estamos a punto de entrar al multiverso.

Lo que vemos es a Sam Wilson visitando Samuel Sterns en el Raft, la prisión submarina de máxima seguridad creada para detener a individuos con poderes, donde está encarcelado el Hulk Rojo.

En esta prisión, también están encerrados Baron Zemo, aunque ojo, esto solo lo sabemos por lo que se menciona en la serie de Disney+ Falcon y el Soldado del Invierno.

El caso es que Sterns le hace una advertencia al Capitán América: “¿Creen que son los únicos? ¿Creen que este es el único mundo? Veremos qué sucede cuando tengan que proteger este lugar de los demás”.

Y bueno… después de lo que hemos visto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness nos queda muy claro que el siguiente paso del MCU es el multiverso y una guerra que se desata.

Así que ya sabes: de eso va la escena post créditos.

