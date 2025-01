'El juego del calamar 2' rompe récord en Netflix tras su estreno

La primera entrega tuvo 12 años de desarrollo, pero en tan solo 12 días se convirtió en la serie más popular en la historia de Netflix. Captó la atención de todo el mundo e hizo historia con victorias revolucionarias en los Premios Emmy.

Tal ha sido su éxito que en cuatro días alcanzó un total de 86 millones de visualizaciones, y por supuesto los números fueron aumentando y en tan solo 11 días, ‘El juego del calamar 2’ obtuvo 126,2 millones de visualizaciones. La serie de Merlina tenía el récord de mayor reproducciones en poco tiempo con 116 millones en tan solo 12 días. Sin embargo, el proyecto del director surcoreano logró superar esa cifra.

De esta manera, esta nueva entrega de la serie surcoreana se convirtió en la segunda más vista de habla no inglesa de la plataforma de streaming. Y seguro te preguntarás cuál título ocupa el primer puesto, y es nada más y nada menos que la primera temporada: ’El juego del calamar’.

Sinopsis

Tres años después de ganar el juego del calamar, el jugador 456 decide no ir a Estados Unidos y regresa con un nuevo propósito en mente. Gi‑hun, ya con un comportamiento endurecido y las cicatrices de las primeras partidas, se sumerge una vez más en el misterioso juego de supervivencia, comenzando otro desafío de vida o muerte con nuevos participantes que compiten por el premio de 45 600 millones de wones y con la misión de mostrar a la luz la verdad mortal de la competencia.

Tráiler oficial

El juego del calamar 3

Si eres de los que en pocos días vio los capítulos de la segunda entrega, no te preocupes porque ya se confirmó que habrá una tercera temporada, y lo mejor es que esta vez no tendremos que esperar tanto tiempo, pues está confirmada para este 2025, aunque Netflix no ha dado a conocer el mes de estreno. Sin embargo, estaremos pendientes para mantenerte al tanto.

¿Listo para los siguientes juegos?