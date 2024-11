¿Cuándo se estrena Wicked en México?

Wicked: parte uno es una de las películas más esperadas del año, pues desde la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Watch of the West del escritor estadounidense Gregory Maguire, los fans están emocionados y ahora podrán ver la adaptación en la pantalla grande, la cual estará disponible en las principales cadenas del cine del país. Te decimos cuándo es la fecha de estreno en México, sinopsis, elenco y más detalles.