Tim Burton y elenco de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ presentan la peli en CDMX

Tim Burton, Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci y Tommy Harper presentaron Beetlejuice, Beetlejuice en CDMX. (Alejandra Montiel / Life and Style)

Tim Burton compartió que Beetlejuice fue un personaje que nunca lo abandonó y para él, realizar esta película fue lo correcto. “Nostalgia es una palabra extraña. Yo no lo veo así (a Beetlejuice), lo veo como un personaje que disfruté en un mundo que gocé y que nunca me ha dejado. Obviamente me tomó más de 35 años en hacerlo de nuevo (…) la idea del hacer una película familiar extraña me pareció correcta”, compartió a los medios de comunicación este martes 13 de agosto.

“Después de todo este tiempo la gente se hace mayor, algo que sucede con el personaje de Lydia (Winona Ryder), quien pasa de adolescente a adulta. Ese es el viaje que todos emprendemos”, agregó el también director de las cintas “El extraño mundo de Jack (1993) y El joven manos de tijera (1990).

El actor estadounidense Michael Keaton habló por su parte sobre cómo fue para él volver a recrear a Beetlejuice.

“Fue más difícil de lo que esperaba. Estaba más nervioso de lo que pensé que estaría. Siempre es complicado cuando la gente te pregunta ‘¿Cuál es tu película favorita?’, realmente no puedo responder a eso, pero si tuviera que filmar algo ahora, esto podría ser. Lo hice de nuevo porque me importaba mucho este proyecto”, señala.

¿Y qué hay de Jenna Ortega? La actriz de 21 años se une al elenco con el nuevo personaje Astrid, hija de Lydia Deetz, interpretado por Winona Ryder en la secuela y en la cinta original. “Para mí fue fácil y bello hacer a Astrid y entender de dónde viene el personaje. Se siente avergonzada por el éxito y fama de su madre y extraña a su padre. Tiene una relación complicada con su madre y fue enviada a un internado”, explica.

“Creo que mucha gente está fascinada con la muerte y con lo que pasa después (…) Es una buena manera de reírnos sobre ella y sobre el hecho de que es algo que nos va a pasar a todos. Me siento muy agradecida de participar en esto”, agrega Jenna Ortega, también protagonista de la serie Merlina (2022).

Respecto a Rory -otro personaje que se integra a la secuela- Justin Theroux explicó que darle vida fue una de sus cosas favoritas. “(el personaje) tal vez sea el más normal de todos, además de ‘Astrid’. Es superficial, estúpido y no muy brillante (…) al ser un miembro nuevo del elenco y un gran fanático de la película, el adentrarme en ella me hizo sentir abrumado por los escenarios. El guion era increíble y fue una experiencia fabulosa”, detalla.

Dolores, el personaje de la actriz italiana Monica Belluci y pareja de Tim Burton, es un “demonio que chupa almas”, uno de los nuevos personajes. “Tim me dijo: ‘Tengo un papel clave en esta película y pensé en ti’, y por supuesto me sentí muy feliz de aceptarlo. Me siento muy honrada de ser parte de este increíble elenco. Entrar al mundo de Tim fue muy hermoso, poético y mágico”, señala.

Fecha de estreno de 'Beetlejuice 2'

Beetlejuice, Beetlejuice se estrenará en las salas de cines el próximo 5 de septiembre de 2024.

También será la cinta encargada de inaugurar la 81 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia el 28 de agosto.

Trailer

Reparto

Michael Keaton es Betelgeuse (Beetlejuice); Winona Ryder vuelve como Lydia Deetz; Catherine O’Hara es Delia Deetz; Jenna Ortega es Astrid Deetz; Justin Theroux es Rory; Monica Bellucci es Delores; Willem Dafoe es Wolf Jackson y Burn Gorman es Winter River.