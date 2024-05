Sydney Sweeney y Álvaro Morte presentan la película 'Inmaculada' en CDMX

Sweeney es productora y protagonista de este proyecto para darle vida a la monja ‘Cecilia’, sin embargo confesó que por un momento creyó no obtener ese papel, ya que había audicionado hace 10 años y no obtuvo una respuesta.

"Audicioné para esta película hace diez años y no obtuve el papel, y pude haber tomado eso e irme y desaparecer, pero sabía que realmente quería hacerla así que empujé todas las barreras e hice que sucediera”, dijo en conferencia de prensa.

La película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico Sydney Sweeney

La actriz de 26 años detalló que con Inmaculada querían traer de vuelta la nostalgia por el cine de terror a esta generación. “Creo que la película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico, está filmada muy hermosamente (…) Me encanta hacer películas que evocan la discusión. No todos van a pensar lo mismo y esto está bien”, agregó.

Sydney Sweeney es la protagonista de esta cinta que promete sacarte más de un grito. (Alan Páez/Life and Style)

Por su parte, Álvaro Morte, quien es coprotagonista e interpreta al Padre ‘Sal Tedeschi', aclaró que el proyecto no es una película sobre la iglesia, “es sobre una historia muy particular que ocurre en un contexto muy específico; trata sobre situaciones y dilemas personales, no sobre criticar creencias”.

Respecto a su papel del Padre ‘Sal Tedeschi’, el actor español contó que el director de la cinta Michael Mohan le permitió aportar una serie de cosas para pulir a su personaje. “Me enfrenté a un personaje que empezó su carrera en el mundo de las ciencias y que luego encuentro el mundo de la fe, eso ya era un abanico muy amplio para poder encontrar el punto medio entre esos dos mundos y poder interpretar al personaje, fue retador”, agregó.

Álvaro Morte en la conferencia de prensa de la cinta "Inmaculada" en la CDMX este 02 de mayo. (Alan Páez/Life and Style)

Cuándo se estrena 'Inmaculada'

La cinta de terror dirigida por Michael Mohan y escrita por Andrew Lobel pondrá a gritar a todo el púbico a partir el 30 de mayo en las salas de cine de México.

De qué trata

Cecilia (Sydney Sweeney) es una monja estadounidense fervientemente devota que se aventura hacia un remoto convento en la pintoresca campiña italiana en busca de la consagración espiritual. La cálida bienvenida de Cecilia rápidamente se convierte en una pesadilla cuando queda claro que su nuevo hogar alberga siniestros horrores secretos e indescriptibles.

Tráiler