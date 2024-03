¿Quién es Da'Vine Joy Randolph, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto?

Luego de que recibiera su estatuilla (entregada por Jamie Lee Curtis, Rita Moreno y Regina King), Randolph expresó entre lágrimas que por mucho tiempo había deseado ser diferente.

Por mucho tiempo deseé ser diferente y hoy me doy cuenta de que solo necesitaba ser yo misma Da'Vine Joy Randolph

Compartió además que pensó que no podría ser actriz, pero el apoyo de su madre fue lo que la motivó a luchar para conseguirlo y seguir con su carrera.

“Nunca pensé que esta fuera a ser mi carrera. Agradezco a toda la gente que se ha cruzado en mi camino, que ha estado para mí”, dijo en su discurso ante los asistentes de los Oscar 2024.

De hecho, en la ceremonia de esta noche se dio a conocer que los lentes con los que Da’Vine Joy actúa en The Holdovers los usó en homenaje a su abuela, ya que pertenecían a ella.

Quién es Da'Vine Joy

Da'Vine Joy Randolph es una actriz y cantante de 37 años de edad. Nació el 21 de mayo de 1986 y creció en Pensilvania, Estados Unidos. Es conocida principalmente por su papel de Oda Mae Brown en Ghost, una producción de Broadway, y por la cual recibió una nominación en los Premios Tony.

Tras salir de la Universidad de Temple, donde estudió los primeros dos años de Interpretación vocal y posteriormente Teatro musical, ingresó a la Escuela de Drama de Yale, de la que se graduó en 2011.

Además de The Holdovers, ha participado en la serie Only Murders in the Building (2021), y en la películas Rustin (2023), La ciudad perdida (2023), entre otras.

La estatuilla del Oscar se suma a las que ya había recibido previamente en los Golden Globes, Critic’s Choice Awards y los BAFTA, también en la misma categoría.

La cinta por la que Randolph ganó un Oscar sigue a un instructor cascarrabias (Paul Giamatti) en una prestigiosa escuela en la que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar de un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir.

Con el tiempo, establece un vínculo inesperado con uno de ellos, un problemático alumno (el debutante Dominic Sessa), y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder a su hijo en Vietnam (Da'Vine Joy Randolph).