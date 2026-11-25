El khaki tiene más historia de la que su tono arena deja ver. Nació como tela de uniforme militar en el siglo XIX, pensada para moverse sin complicaciones, y con los años se coló en el clóset civil. Pero fue en 1986, en San Francisco, cuando Dockers le dio otro significado: lo sacó del uniforme y lo llevó a la rutina diaria, como el punto medio entre el pantalón de vestir y la mezclilla.

Esa idea cambió la forma de ir a trabajar, de asistir a eventos formales y de atender los negocios sin tanta pompa y etiqueta. Pocos años después, su guía de vestimenta ayudó a popularizar el business casual y el Casual Friday, y el chino (como también se le conoce) se volvió un esencial atemporal: cómodo, versátil y siempre bien puesto.

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Cuarenta años después, esa idea sigue más viva que nunca. Hoy el casualwear contemporáneo se define por piezas que resuelven el día completo sin esfuerzo, y ahí Dockers sigue siendo el punto de partida de cualquier look. Entre la oficina, la ciudad y el plan de la noche, el khaki se adapta a todo, y por eso su festejo tenía que ser versatil al igual que él.

Una celebración a la altura de cuatro décadas

El pasado 18 de noviembre, el Salón Camarena, espacio al poniente de la ciudad inspirado en González Camarena, abrió sus puertas al Khaki Birthday. Como parte de este aniversario, Dockers reúne en Ciudad de México a invitados especiales, aliados y amigos de la marca en su Khaki Birthday, una celebración realizada en Salón Camarena que transforma sus espacios en una experiencia inmersiva inspirada en el universo Dockers.

A través de una ambientación audiovisual, los asistentes recorrieron algunos de los momentos más emblemáticos de su historia: desde el nacimiento de la marca en 1986 y la revolución del Casual Friday, hasta su presencia en la cultura popular, la evolución del pantalón khaki y las innovaciones que han acompañado a nuevas generaciones.

Después llegaron el DJ, el karaoke y una pista llena de invitados que no dejaron de moverse hasta bien entrada la noche. Así se ve un clásico atemporal, un legado que se moderniza constantemente y una comunidad que hereda el estilo y lo reinventa a su manera, con una prenda esencial que sigue demostrando que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano.