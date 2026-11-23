En Su Misura, la nueva propuesta de Zegna, la prenda se transforma en una aventura que va más allá de un servicio. Para la casa italiana, hacer un traje a la medida no empieza frente al perchero ni termina frente a un espejo. Para Zegna, el punto de partida es una conversación para comprender quién está frente al sastre, cómo se mueve, qué busca, cuáles son sus inquietudes y, quizá lo más importante, qué quiere decir sin tener que pronunciar una palabra.





Su Misura convierte la elección de un traje en un ritual personal en el que la silueta, el tejido, los botones, el forro y hasta esos pequeños detalles que forman parte de una construcción mucho más íntima se erigen como protagonistas de una prenda que seguramente contará una historia. Y ahí es donde la experiencia se vuelve interesante gracias a elementos llenos de herencia. Trofeo, su emblemático tejido de lana nacido en 1965, combina suavidad y resistencia con esa elegancia silenciosa. Abito #1 recupera la inspiración de los primeros trajes de la casa y Falcon Jacket encuentra su origen en Oasi Zegna.