Aunque cada quien tiene derecho a vestirse como mejor le parezca, quizá ha llegado el momento de aceptar que existen otras siluetas más cómodas, favorecedoras y, sobre todo, interesantes. Los pantalones ajustados dominaron el guardarropa masculino durante años, desde los looks de las bandas de indie rock de los dos mil hasta los outfits más cuestionables de la década pasada. Afortunadamente, las reglas cambiaron y hoy el estilo masculino apuesta por proporciones más naturales.
Cómo dejar los pantalones ajustados sin morir en el intento
El corte recto: ese punto medio que todos necesitamos
La gran ventaja de los pantalones rectos es que crean una línea visual más equilibrada desde la cadera hasta el tobillo. A diferencia de los skinny, que se pegan a cada centímetro de la pierna, los cortes rectos permiten que la tela caiga de forma natural, lo que aporta una silueta más limpia y, en muchos casos, estilizada.
Además, favorecen distintas complexiones. En hombres con piernas musculosas evitan que los muslos se vean excesivamente apretados, mientras que en figuras más delgadas aportan estructura sin generar un efecto demasiado voluminoso.
Y si todavía tienes dudas, basta con mirar algunos de los looks de Jacob Elordi, Paul Mescal o Austin Butler, quienes han hecho de los pantalones relajados, las camisetas básicas y las prendas bien proporcionadas una fórmula de estilo bastante efectiva.
Levi's 501: el clásico que nunca necesitó reinventarse
Si existe una marca que entiende de mezclilla masculina, esa es Levi's. Y cuando hablamos de pantalones rectos, los icónicos 501 Original son prácticamente una lección de historia del denim.
Su corte recto, su estructura clásica y su versatilidad los convierten en una excelente opción para comenzar la transición. Funcionan igual con una camiseta blanca, una camisa Oxford o una chamarra de piel, e incluso con un blazer si buscas un look más sofisticado.
Otra alternativa son los Levi's 505 Regular, que ofrecen una silueta recta con un ajuste más relajado, especialmente cómodo para quienes necesitan más espacio en la zona de los muslos.
¿El truco? Elegir el largo correcto. Lo ideal es que el pantalón caiga sobre el zapato sin acumular demasiada tela en el tobillo. Un pequeño quiebre puede verse elegante; cinco centímetros de mezclilla arrugada, no tanto.
Cómo combinarlos sin parecer que te quedan grandes
La transición hacia pantalones más amplios no significa abandonar tu estilo. De hecho, puedes conservar prácticamente todas las prendas que ya tienes.
Para un look casual, combina unos jeans rectos en azul oscuro con una camiseta blanca, tenis retro de New Balance o Adidas y una chamarra bomber. Es una fórmula sencilla, masculina y sin demasiado esfuerzo.
Si prefieres algo más elegante, prueba unos pantalones rectos negros con mocasines, un cinturón de piel y una camisa ligeramente abierta. Es una combinación que funciona para una cena, una reunión o cualquier ocasión en la que quieras verte más arreglado.
También puedes apostar por una estética más contemporánea con pantalones de pinzas, un suéter de punto y tenis minimalistas. El resultado tiene ese aire de elegancia relajada que demuestra que no necesitas un traje para verte bien vestido.
Un consejo importante: no confundas un corte recto con comprar una talla más grande. La cintura debe ajustarse correctamente y el pantalón debe tener el espacio suficiente para moverte sin perder su estructura.
Quizá lo más interesante de esta evolución es que la moda masculina está dejando atrás la obsesión por marcar cada parte del cuerpo. Hoy, una buena silueta tiene más que ver con la caída de las prendas, la calidad de los materiales y las proporciones que con qué tan ajustada esté la ropa.