Su corte recto, su estructura clásica y su versatilidad los convierten en una excelente opción para comenzar la transición. Funcionan igual con una camiseta blanca, una camisa Oxford o una chamarra de piel, e incluso con un blazer si buscas un look más sofisticado.

Los Levi's 501 Original y los 505 Regular son buenas opciones para comenzar la transición, siempre con el largo correcto. (Fotografía: Levi's)

Otra alternativa son los Levi's 505 Regular, que ofrecen una silueta recta con un ajuste más relajado, especialmente cómodo para quienes necesitan más espacio en la zona de los muslos.

¿El truco? Elegir el largo correcto. Lo ideal es que el pantalón caiga sobre el zapato sin acumular demasiada tela en el tobillo. Un pequeño quiebre puede verse elegante; cinco centímetros de mezclilla arrugada, no tanto.

Cómo combinarlos sin parecer que te quedan grandes

La transición hacia pantalones más amplios no significa abandonar tu estilo. De hecho, puedes conservar prácticamente todas las prendas que ya tienes.

Para un look casual, combina unos jeans rectos en azul oscuro con una camiseta blanca, tenis retro de New Balance o Adidas y una chamarra bomber. Es una fórmula sencilla, masculina y sin demasiado esfuerzo.

Si prefieres algo más elegante, prueba unos pantalones rectos negros con mocasines, un cinturón de piel y una camisa ligeramente abierta. Es una combinación que funciona para una cena, una reunión o cualquier ocasión en la que quieras verte más arreglado.

Fotografía: Antony Jones/Getty Images for Sony Pictures

También puedes apostar por una estética más contemporánea con pantalones de pinzas, un suéter de punto y tenis minimalistas. El resultado tiene ese aire de elegancia relajada que demuestra que no necesitas un traje para verte bien vestido.

Un consejo importante: no confundas un corte recto con comprar una talla más grande. La cintura debe ajustarse correctamente y el pantalón debe tener el espacio suficiente para moverte sin perder su estructura.

Quizá lo más interesante de esta evolución es que la moda masculina está dejando atrás la obsesión por marcar cada parte del cuerpo. Hoy, una buena silueta tiene más que ver con la caída de las prendas, la calidad de los materiales y las proporciones que con qué tan ajustada esté la ropa.