Atletica x Thoro 650: del estadio al rodeo, sin escalas

¿Un jersey de fútbol con botas vaqueras? Atletica y Thoro 650 demuestran que las combinaciones inesperadas también pueden tener mucho estilo. Las dos marcas originarias de Guadalajara unen el legado deportivo de Atletica, recordada por vestir a la Selección Mexicana en 2002, con la estética western contemporánea de Thoro 650. El resultado es una colección que juega con los códigos de la moda mexicana, desde conjuntos deportivos rojos hasta tejanas intervenidas, mezclando siluetas que rara vez comparten guardarropa. Una colaboración que deja claro que la identidad mexicana no tiene un solo uniforme y que las reglas de estilo están para reinventarse.

CHANEL llega a Los Cabos con una boutique entre el desierto y el mar

El lujo tiene una nueva dirección en Los Cabos. CHANEL abre las puertas de su boutique en Ánima Village, un espacio donde la elegancia parisina se encuentra con la belleza natural de Baja California Sur. Con 170 metros cuadrados de tienda y una terraza de 200 metros cuadrados con vista al Pacífico, el lugar combina materiales locales, detalles de artesanía mexicana y los inconfundibles códigos de la Maison. En su interior conviven bolsos, accesorios, Joyería Fina, Relojería y piezas de la colección Otoño-invierno 2026 de Matthieu Blazy. Más que una parada de shopping, es una invitación a descubrir el universo CHANEL con el océano como telón de fondo.

Dyson Plum and Copper: el lujo está en los detalles

La wishlist navideña acaba de sumar un nuevo objeto de deseo. Dyson Beauty se prepara para las fiestas con Plum and Copper, una edición especial inspirada en la kyawthuite, una de las piedras preciosas más raras del mundo. Su combinación de tonos ciruela, cobre y acabados metálicos viste algunos de los dispositivos más icónicos de la marca, como el Airwrap, Supersonic y Airstrait. Más allá de su atractivo diseño, la colección conserva la tecnología de flujo de aire y control inteligente del calor que caracteriza a Dyson. Una propuesta que convierte la rutina de belleza en un pequeño lujo cotidiano y que, sin duda, merece un lugar en la lista de regalos de Navidad.

Aura Frames Parker: tus mejores recuerdos, fuera de la pantalla del celular

La galería del celular está llena de momentos que merecen algo más que un vistazo ocasional. Para darles el protagonismo que se merecen, Aura Frames presenta en México Parker, su primer marco digital de doble orientación, capaz de mostrar fotografías en vertical u horizontal. Su pantalla antirreflejo de 10.2 pulgadas y su aplicación permiten disfrutar y compartir fotos y videos desde cualquier lugar. Además, puedes cargar tus recuerdos favoritos antes de regalarlo, un detalle que lo vuelve todavía más especial. Disponible en Costco México por 2,799 pesos, Parker le da un toque personal a la decoración y una nueva vida a tus fotografías.

Sisley: el afeitado también merece su propio ritual

La rutina de grooming masculino suma un nuevo aliado. Sisley amplía su línea Sisleÿum for Men con Protective Shaving Care, una crema de afeitado que va más allá de conseguir un rasurado impecable. Su fórmula de triple acción prepara la piel, ayuda a calmar la irritación y mantiene la hidratación, mientras que ingredientes como el Kinkeliba, la alantoína y el aceite de karité aportan una dosis extra de cuidado. Su textura cremosa se transforma en una espuma ligera, acompañada de notas amaderadas y especiadas que hacen del afeitado una experiencia mucho más placentera. Porque cuidar la piel no debería terminar al pasar la cuchilla.

LG Wallpaper W6: una televisión que casi desaparece en la pared

¿Una televisión de menos de un centímetro de grosor? LG lo hace posible con la llegada a México de OLED evo W6 Wallpaper, una pantalla que lleva el minimalismo a otro nivel. Con apenas 9.95 milímetros de grosor, su diseño ultradelgado se integra prácticamente al ras de la pared, mientras que la tecnología True Wireless permite olvidarse de los cables de señal a la vista. Pero no todo es estética: ofrece resolución 4K, colores vibrantes y negros profundos, además de la posibilidad de convertir la pantalla en una galería de arte digital. Fabricada en México y reconocida en los Red Dot Design Awards 2026, esta propuesta demuestra que la tecnología también puede formar parte de la decoración.

FotoRepública x Lolo: un nuevo punto de encuentro para los amantes de la imagen

La cultura visual tiene una nueva parada obligada en la colonia Roma. FotoRepública y Lolo unen su pasión por la creatividad en un espacio que reúne fotografía impresa, libros y revistas independientes de arte, moda y diseño. Ubicada en Parque España 17, la tienda ofrece obras de más de 25 fotógrafos, junto con una cuidada selección editorial para quienes disfrutan descubrir nuevas perspectivas. Pero la experiencia no termina en los estantes: también contempla talleres, exposiciones, caminatas fotográficas y un club de fotolibros. Un rincón para perder la noción del tiempo entre imágenes, páginas e ideas que inspiran.

Casa Orendain: 100 años de historia que se brindan con tequila

Un siglo, cuatro generaciones y una misma pasión por el agave. Casa Orendain celebra 100 años de historia manteniendo vivo un legado familiar que comenzó en 1926, en Tequila, Jalisco. Para conmemorar su centenario, la firma presenta Orendain 100%, una nueva línea de tequila en tres expresiones: Blanco, Reposado y Cristalino, que ya acumula seis reconocimientos internacionales. Detrás de cada botella hay una tradición que va desde la maduración del agave durante seis a ocho años hasta el uso de hornos de mampostería y una levadura propia preservada por generaciones. Una celebración que mira al futuro sin perder de vista sus raíces, porque algunas historias merecen contarse con un buen brindis.

