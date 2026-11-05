MET Gala 2027: de qué va ‘extraORDINARY’, el tema de la próxima edición y otros detalles

De qué trata el tema de la MET Gala 2027

Se trata de una exposición que reivindica la belleza de lo habitual; cómo los diseñadores transforman prendas y materiales cotidianos en piezas extraordinarias y que sin duda dejará una ardua tarea para los asistentes en la gala, una de las más importantes de la industria de la moda.

La exposición que abrirá al público el 9 de mayo de 2027 contará con piezas básicas transformadas en extraordinarias como jeans, camisetas, sudaderas, abrigos y elementos cotidianos como papel o plástico.

La exhibición le da un giro de 180º a la propuesta inicial del Costume Institute, pues estaba previsto un homenaje al diseñador John Galliano y que luego fue cancelado hace unos meses tras una ola de críticas por su pasado que incluye declaraciones antisemitas y racistas.



Curada por Andrew Bolton junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben, extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday examinará cómo la artesanía, la construcción, la experimentación de materiales y el ingenio conceptual dan a estas formas orinarias posibilidades increíbles.

Entonces… ¿ya hay dress code para la MET Gala 2027?

No, aunque la temática de la exposición y el dress code de la ceremonia están relacionados, no son lo mismo. Hasta el momento no se ha dado a conocer el código de vestimenta a los invitados para la red carpet, aunque se espera que suceda pronto.