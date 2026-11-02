Para Carlos Reyes, el secreto está en conocer el propio rostro, respetar el crecimiento natural del vello y entender que un buen bigote exige cuidados. “No se trata de complicar la rutina, sino de prestar atención a los detalles”, comenta el experto.

Paciencia antes que tijeras

Antes de elegir un estilo, conviene observar la densidad del vello y la forma del rostro. Un bigote abundante no favorece necesariamente a todos, y uno fino puede tener tanto carácter como cualquier otro. “La clave está en encontrar el equilibrio entre nuestras facciones y nuestra manera de vestir”, agrega.

“ El tiempo aproximado para poder ver una buena forma y densidad en un bigote es de un mes”, explica Reyes. Durante esas primeras semanas, lo mejor es resistir la tentación de recortar a cada rato: la paciencia siempre da mejores resultados que un tijerazo apresurado.





Cinco claves para un bigote impecable