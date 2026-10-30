La Cosecha: una espectacular ofrenda sobre ruedas

Reafirmando su legado de diseño y dinamismo urbano, MINI México presenta MINI Ofrenda, una plataforma cultural creada e impulsada por la firma para transformar sus vehículos en piezas artísticas. Con un espíritu disruptivo que celebra la creatividad y la individualidad, la marca fusiona su carácter vanguardista con una de las tradiciones más emblemáticas del país, consolidándose como un referente de estilo de vida e innovación.

En esta iniciativa, el cofre y las líneas del MINI Cooper fungen como plataforma para reinterpretar altares contemporáneos. En Masaryk, el auto protagoniza “La Cosecha”, obra donde Olmos & Flores fungió como aliado creativo para materializar la visión de MINI, vistiendo la carrocería con cempasúchil, maíz y barro. “Somos este México contemporáneo: tomamos cosas tradicionales, pero las reinventamos para hacer algo nuevo. Queríamos intervenir el auto para rendir tributo con nuestra esencia a través de este altar”, compartieron los diseñadores.

(Gustavo Rodríguez - Branded Content)

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Para complementar esta atmósfera que une movilidad y diseño de autor, MINI integró una serie de colaboraciones que enriquecieron la experiencia de revelación frente a la boutique Hugo Boss. La moda nacional se sumó como una extensión de la visión estética de la marca con creaciones de colaboradores aliados, mientras que una curaduría gastronómica sensorial y coctelería de temporada acompañaron el momento, reforzando la capacidad de MINI para generar experiencias que rompen esquemas y conectan con audiencias afines a la vanguardia.

(Gustavo Rodríguez - Branded Content)

Consolidando este proyecto como una plataforma cultural de alcance nacional, MINI Ofrenda se despliega en un circuito de cuatro sedes estratégicas: Masaryk y Samara Shops en la Ciudad de México, The Landmark en Guadalajara y Puerto Cancún. En cada punto, los modelos de la gama MINI dialogan con el arte contemporáneo, demostrando cómo su personalidad y diseño cobran vida en el espacio público.

Visita estas instalaciones que estarán disponibles hasta el martes 3 de noviembre en Masaryk, tómate las mejores fotos junto al vehículo y celebra el Día de Muertos a través de la mirada innovadora de MINI.

