El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México que es celebrada por todas las generaciones y que sirve como fuente de inspiración para diversas marcas. Desde colecciones especiales, hasta experiencias temporales o propuestas gastronómicas, rinden homenaje a la cultura mexicana. Acá algunas de ellas para la edición 2026.
Homenaje y tradición: celebra el Día de Muertos con estas novedades y colecciones especiales
Timberland
Timberland presenta su colección especial de Día de Muertos 2026, una propuesta que rinde homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México a través de diseños que combinan expresión cultural, innovación y la calidad de la marca. Llamada “El Regreso”, esta colección reinterpreta dos de sus siluetas más reconocibles y las acompaña con una pieza de apparel: una hoddie que eleva el espíritu de la celebración. La colección ya está disponible en tiendas seleccionadas de la marca, así como en línea y puntos de venta participantes.
MIDO
El color, la imaginación y la tradición se encuentran en el Multifort TV Big Date Día de Muertos Alebrijes Special Edition, una creación que rinde homenaje a esta celebración especial. Su diseño incorpora doce lacas y tres colores de Super-LumiNova, que revelan una nueva dimensión visual en la oscuridad. En su interior, el Calibre 80 automático, equipado con espiral Nivachron, ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha.
Barbie
Mattel presentó Barbie Día de Muertos 2026 Calavera Catrina, una edición especial de Barbie inspirada en este símbolo de la cultura mexicana. La muñeca luce un vestido negro de gran volumen y corte clásico, con una estética teatral que incorpora motivos de calaveras, aplicaciones florales y detalles inspirados en el papel picado. El look se complementa con un maquillaje facial inspirado en las calaveras tradicionales, acompañado de detalles de esqueleto en brazos y torso.
Converse
Converse presenta su colección Día de Muertos 2026, que reinterpreta símbolos ligados a la cultura mexicana. Flores, calaveras y elementos tradicionales se integran a cada silueta. La colección presenta dos Chuck 70, una de ellas incorpora una calavera en la parte trasera, acompañada de flores y detalles inspirados en el papel picado. La segunda versión reúne un xoloitzcuintle, una calavera con flor de cempasúchil. La suela es traslúcida con pétalos. Tienen un costo de $2,499.00 pesos.
Williams Sonoma
Inspirada en una de las tradiciones más emblemáticas de México, esta colección destaca por un diseño lleno de color y simbolismo. Flores y calaveras se combinan en piezas de porcelana con detalles añadidos a mano, creando una propuesta que celebra la tradición mexicana y lleva su esencia a la mesa.
The St. Regis Punta Mita
The St. Regis Punta Mita Resort celebrará el Día de Muertos con dos experiencias gastronomicas. Bajo el concepto Ofrenda a la Mesa, el resort reunirá ingredientes emblemáticos, técnicas tradicionales y expresiones culinarias regionales. La propuesta comienza el domingo 1 de noviembre con un brunch especial en Las Marietas y continuará el lunes 2 con una cena de tres tiempos en Mita Mary, protagonizada por el chef ejecutivo Jorge González y el chef invitado Héctor Leyva.
Vans
Este Día de Muertos, Vans presenta Vans Homenaje x Mauro Garfias, una colección que une por primera vez dos pilares de la marca: su celebración anual de Día de Muertos y su historia de colaboración con creativos mexicanos. El resultado es una propuesta que encuentra en el diseño contemporáneo una nueva forma de rendir homenaje a las personas, las historias y las tradiciones que siguen dando forma a nuestra identidad, la colección incluye el Super LowPro y el Old Skool, además de algunas piezas como hoodies, gorras y t-shirts.
Green Rhino
Green Rhino, el proyecto en Ciudad de México del panadero Richard Hart, demuestra un profundo respeto por la repostería tradicional. Su propuesta estrella es un impecable pan de muerto clásico elaborado con azahar, naranja y sus emblemáticos “huesos”. Sin rellenos ni distracciones innecesarias, este rincón destaca por perfeccionar la receta que conecta con la memoria emocional; esto se suma a sus nuevo menú de sandwiches y su ya reconocida hogaza de pan de masa madre.
Psycho Bunny
Psycho Bunny presenta una propuesta que celebra el arte y la vida desde una colección casual y para todo tipo de eventos. Esta edición limitada exclusiva para México reinterpreta su icónico conejo en cuatro camisetas inspiradas en calaveras, flores de cempasúchil y patrones llenos de color, destaca al fusionar la sofisticación irreverente de la marca con el legado cultural mexicano. La colección ya se encuentra disponible en tiendas.
Bacardí
Pero el Halloween no se queda atrás, ya que Bacardí se apodera de esta celebración con una propuesta que transforma su icónica botella en una edición fantasmal que brilla en la oscuridad. Disponible por tiempo limitado en supermecados, esta botella incorpora una imagen inspirada en la noche y misterio. Su etiqueta luminosa está pensada para destacar cuando cae la luz y convertir uno de los elementos más reconocibles de Bacardí en protagonistas de reuniones, barras y celebraciones.