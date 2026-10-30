Homenaje y tradición: celebra el Día de Muertos con estas novedades y colecciones especiales

Williams Sonoma

Inspirada en una de las tradiciones más emblemáticas de México, esta colección destaca por un diseño lleno de color y simbolismo. Flores y calaveras se combinan en piezas de porcelana con detalles añadidos a mano, creando una propuesta que celebra la tradición mexicana y lleva su esencia a la mesa.

The St. Regis Punta Mita

The St. Regis Punta Mita Resort celebrará el Día de Muertos con dos experiencias gastronomicas. Bajo el concepto Ofrenda a la Mesa, el resort reunirá ingredientes emblemáticos, técnicas tradicionales y expresiones culinarias regionales. La propuesta comienza el domingo 1 de noviembre con un brunch especial en Las Marietas y continuará el lunes 2 con una cena de tres tiempos en Mita Mary, protagonizada por el chef ejecutivo Jorge González y el chef invitado Héctor Leyva.

Vans

Este Día de Muertos, Vans presenta Vans Homenaje x Mauro Garfias, una colección que une por primera vez dos pilares de la marca: su celebración anual de Día de Muertos y su historia de colaboración con creativos mexicanos. El resultado es una propuesta que encuentra en el diseño contemporáneo una nueva forma de rendir homenaje a las personas, las historias y las tradiciones que siguen dando forma a nuestra identidad, la colección incluye el Super LowPro y el Old Skool, además de algunas piezas como hoodies, gorras y t-shirts.

Green Rhino

Green Rhino, el proyecto en Ciudad de México del panadero Richard Hart, demuestra un profundo respeto por la repostería tradicional. Su propuesta estrella es un impecable pan de muerto clásico elaborado con azahar, naranja y sus emblemáticos “huesos”. Sin rellenos ni distracciones innecesarias, este rincón destaca por perfeccionar la receta que conecta con la memoria emocional; esto se suma a sus nuevo menú de sandwiches y su ya reconocida hogaza de pan de masa madre.

Psycho Bunny

Psycho Bunny presenta una propuesta que celebra el arte y la vida desde una colección casual y para todo tipo de eventos. Esta edición limitada exclusiva para México reinterpreta su icónico conejo en cuatro camisetas inspiradas en calaveras, flores de cempasúchil y patrones llenos de color, destaca al fusionar la sofisticación irreverente de la marca con el legado cultural mexicano. La colección ya se encuentra disponible en tiendas.

Bacardí

Pero el Halloween no se queda atrás, ya que Bacardí se apodera de esta celebración con una propuesta que transforma su icónica botella en una edición fantasmal que brilla en la oscuridad. Disponible por tiempo limitado en supermecados, esta botella incorpora una imagen inspirada en la noche y misterio. Su etiqueta luminosa está pensada para destacar cuando cae la luz y convertir uno de los elementos más reconocibles de Bacardí en protagonistas de reuniones, barras y celebraciones.