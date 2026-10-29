Checo Pérez: un clásico con carácter dentro y fuera de la pista

Y esa misma lógica se traslada a su elección de relojes. “Me gusta un diseño que se sienta discreto, pero que tenga su propio carácter”. También busca que sea una pieza que pueda llevar todos los días y que encaje de forma natural con su estilo.

Caja de cronógrafo de 44 mm, brazalete de acero inoxidable y resistencia al agua de 5 ATM. (Fotografía: Cortesía )

En consonancia con esto, esta pieza responde a esa lógica con una esfera verde que da identidad sin restar versatilidad. Su caja de cronógrafo de 44 milímetros, con un grosor de 11.3 milímetros, se complementa con un brazalete de acero inoxidable, un bisel con escala taquimétrica y subesferas integradas en la carátula. Además, cuenta con movimiento cronógrafo y resistencia al agua de 5 ATM.

El resultado es un reloj que combina elementos deportivos con detalles contemporáneos, mientras que el verde de la esfera le aporta un pop de color a una pieza que ya tiene una base clásica, en sintonía con la propuesta Classic American Cool de la firma.

Los momentos que hacen historia

Sin embargo, el tiempo también se mide en experiencias que van mucho más allá de los resultados. La victoria en Sakhir llegó en una etapa de incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1 y terminó por abrirle la puerta a un nuevo capítulo profesional. “Fue un recordatorio de que en este deporte las cosas pueden cambiar muy rápido y de que nunca puedes rendirte, incluso cuando todo parece ir en tu contra”, recordó sobre aquella carrera.

Para Checo, un buen accesorio debe ser discreto, versátil y tener personalidad propia. (Fotografía: Cortesía )

Pero si pudiera regresar el tiempo para revivir un momento, elegiría otro muy distinto. Su primer podio en México, en 2021, ocupa un lugar especial en sus memorias. Frente a su público, rodeado de banderas mexicanas y acompañado por su familia, vivió una de esas experiencias que nunca se repiten. “Pasas toda tu carrera viajando por el mundo y soñando con días como ese, pero vivirlo en tu propio país, con tu familia a tu lado, fue algo de otro nivel”, compartió.

Esa conexión entre los momentos importantes y las historias que construimos está presente en la forma en que el piloto elige lo que lleva consigo. Para Checo, una buena pieza no tiene que responder únicamente a una tendencia, sino que debe acompañarte durante años.

Tommy Hilfiger Watches lleva esa preferencia a los accesorios y presenta una propuesta en donde los detalles lo son todo. Una esfera con carácter, una silueta deportiva y un diseño versátil para distintos momentos del día definen el reloj que Checo lleva en la nueva campaña de la marca.