El tiempo no es cualquier cosa para Checo Pérez. Cuando se está en la pista de la Fórmula 1, unos cuantos segundos pueden cambiar el rumbo de una carrera y, de alguna forma, se conectan con su propia trayectoria, en la que un momento definió lo que vendría más adelante. Un ejemplo perfecto podría ser el Gran Premio de Sakhir de 2020, cuando pasó de estar en el último lugar durante la primera vuelta a conseguir su primera victoria en la categoría.
Checo Pérez: un clásico con carácter dentro y fuera de la pista
Hoy, el piloto mexicano protagoniza una nueva campaña de Tommy Hilfiger Watches, con un lanzamiento que pone el foco en otra de sus facetas: la del estilo personal. Lo hace llevando en la muñeca un reloj con esfera verde, acabados metálicos y una estética con inspiración deportiva.
La razón por la que el reloj es perfecto para Pérez es que el piloto de Cadillac busca que sus accesorios del día a día sean versátiles y tengan personalidad, claro, sin recurrir a diseños demasiado llamativos.
La colaboración también tiene una historia detrás. Tommy Hilfiger es una marca que el piloto conoce desde mucho antes de convertirse en embajador global. “Es una marca que he seguido de cerca desde que era niño. Tommy era muy popular en México y recuerdo verla por todas partes”.
Un reloj que refleja su estilo
Para Checo, la ropa y los accesorios son parte de expresar quién eres sin tener que decir demasiado. Sus preferencias siempre se han inclinado hacia las prendas clásicas, combinaciones sin demasiadas pretensiones y piezas que funcionan en distintos contextos. Camisas, pantalones chinos, prendas de punto y polos forman parte de ese repertorio.
Y esa misma lógica se traslada a su elección de relojes. “Me gusta un diseño que se sienta discreto, pero que tenga su propio carácter”. También busca que sea una pieza que pueda llevar todos los días y que encaje de forma natural con su estilo.
En consonancia con esto, esta pieza responde a esa lógica con una esfera verde que da identidad sin restar versatilidad. Su caja de cronógrafo de 44 milímetros, con un grosor de 11.3 milímetros, se complementa con un brazalete de acero inoxidable, un bisel con escala taquimétrica y subesferas integradas en la carátula. Además, cuenta con movimiento cronógrafo y resistencia al agua de 5 ATM.
El resultado es un reloj que combina elementos deportivos con detalles contemporáneos, mientras que el verde de la esfera le aporta un pop de color a una pieza que ya tiene una base clásica, en sintonía con la propuesta Classic American Cool de la firma.
Los momentos que hacen historia
Sin embargo, el tiempo también se mide en experiencias que van mucho más allá de los resultados. La victoria en Sakhir llegó en una etapa de incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1 y terminó por abrirle la puerta a un nuevo capítulo profesional. “Fue un recordatorio de que en este deporte las cosas pueden cambiar muy rápido y de que nunca puedes rendirte, incluso cuando todo parece ir en tu contra”, recordó sobre aquella carrera.
Pero si pudiera regresar el tiempo para revivir un momento, elegiría otro muy distinto. Su primer podio en México, en 2021, ocupa un lugar especial en sus memorias. Frente a su público, rodeado de banderas mexicanas y acompañado por su familia, vivió una de esas experiencias que nunca se repiten. “Pasas toda tu carrera viajando por el mundo y soñando con días como ese, pero vivirlo en tu propio país, con tu familia a tu lado, fue algo de otro nivel”, compartió.
Esa conexión entre los momentos importantes y las historias que construimos está presente en la forma en que el piloto elige lo que lleva consigo. Para Checo, una buena pieza no tiene que responder únicamente a una tendencia, sino que debe acompañarte durante años.
Tommy Hilfiger Watches lleva esa preferencia a los accesorios y presenta una propuesta en donde los detalles lo son todo. Una esfera con carácter, una silueta deportiva y un diseño versátil para distintos momentos del día definen el reloj que Checo lleva en la nueva campaña de la marca.