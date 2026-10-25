Despedimos el fin de semana conociendo las mejores noticias de lanzamientos y aperturas en México. Si quieres descubrir nuevos lugares en la capital mexicana o tienes planeado suma nuevos productos en tu guardarropa y colecciones, esta selección es para ti.
Las novedades de la semana de Life and Style
Timberland x Jacquemus presentan nuevas versiones del Authentic Boat Show Ahora en México
Timberland y la casa de moda francesa Jacquemus presentan en México el segundo drop de su colaboración, protagonizado por dos nuevas versiones del Authentic Boat Shoe de Timberland. Se trata de una edición que explora una nueva expresión del diseño en dos combinaciones de color: azul marino y café oscuro. Ambas incorporan piel premium Timberland con acabado y grabado efecto cocodrilo. La suela conserva su elemento de goma de relieve, forro de piel y detalles metálicos personalizados.
Las dos nuevas interpretaciones del Hermès H08 que querrás tener
Geométrico y de aire deportivo, el reloj Hermès H08 encarna desde 2021 el pluralismo del universo masculino de la casa. Con una caja que combina fibra de vidrio y cerámica, este modelo destaca por el contraste de materiales, la armonía de sus formas y una estética que equilibra robustez y ligereza. Las nuevas versiones, en blanco y azul de Malta, incorporan el movimiento de manufactura Hermès H1837 de cuerda automática con horas, minutos, segundos y fecha a las 4.30. Encuentra una prolongación en la correa de caucho a juego con cada modelo.
Byredo llega a México
Byredo llega al país de la mano de El Palacio de Hierro, en la sucursal Polanco y en Monterrey. Fundada en Estocolmo en 2006, la marca nació de la perfumería y del interés por traducir los recuerdos en aromas. Con el tiempo, esta visión se ha extendido al maquillaje, las fragancias para el hogar y Byproduct, reuniendo distintas disciplinas bajo una perspectiva propia del diseño y la creatividad. Sus proyectos abarcan artículos de piel, lentes, joyería, calzado, textiles y objetos de diseño, entre otros.
OMEGA reinaugura su boutique en El Palacio de Hierro
La boutique de OMEGA en El Palacio de Hierro Polanco se renovó. El rediseño refleja la propuesta estética que distingue a sus boutiques alrededor del mundo y reúne referencias a sus grandes logros en un entorno que invita a descubrir el diseño y la precisión de sus colecciones. Desde la fachada, la boutique ofrece una primera mirada a su interior, donde destaca uno de sus elementos más emblemáticos: una figura de astronauta de 1.90 metros de altura.
Enzu llega a Reforma con una propuesta que conecta Japón, Londres y CDMX
Una nueva propuesta gastronómica llega a Paseo de la Reforma con Enzu, restaurante de cocina japonesa contemporánea que combina producto japonés, pesca e ingredientes locales y sutiles acentos mexicanos. Al frente se encuentra el chef Jake Im. Buena parte de los elementos de la propuesta son elaborados en casa por el chef y su equipo, desde la maduración en seco del pescado y el furikake hasta salsas de soya, chile y ponzu, colocando al producto y la técnica en el centro de la experiencia.
Valentino Beauty presenta ediciones limitadas Born in Roma Rendez-Vous Ruby Edition 2026
Valentino Beauty presenta Born in Roma Rendez-Vous Ruby Edition 2026, un nuevo duo de fragancias en edición limitada, concebido como una cita para coleccionistas y disponible en cantidades limitadas. Born in Roma Ruby Uomo combina frambuesa jugosa, lavanda aromática y madera cremosa en una firma audaz y reconfortante, mientras que Born in Roma Ruby Donna une fresa jugosa, absoluto de jazmín y vainilla de Madagascar en una composición indulgente, radiante e irresistiblemente adictiva que captura la esencia de la temporada.
Wrangler x Miu Miu, el desfile de moda de Miu Miu SS27
Presentada en la pasarela Primavera/Verano 2027 en París, la última colección Miu Miu Upcycled es una creación de colaboración con la emblemática marca de mezclilla Wrangler. La colección incluye una prenda confeccionada con el tejido característico de Miu Miu y con el código inconfundible de la marca, que combina funcionalidad y un estilo único. La colección completa Wrangler X Miu Miu estará disponible a principios de 2027.
MIDO presenta sus novedades en México
MIDO presentó sus novedades a través de 4 capítulos y celebró una herencia relojera construida a lo largo de más de un siglo. Desde sus colecciones históricas hasta sus ediciones especiales, la marca continúa retomando elementos de su pasado para llevarlos al presente. Todo bajo el concepto “Treasure Your Time”, entre los protagonistas se encontraron el Commander Datoday; Multifort TV Lady 28, Ocean Star 200 y Multifort TV Big Date Alebrijes.
Perry Ellis presenta su nueva fragancia masculina Bold Horizon
Perry Ellis celebra la llegada de su nueva fragancia masculina Bold Horizon, que conecta el carácter urbano con una visión del estilo masculino segura y versatil. En este propuesta la frescura aromática y los acentos especiados se encuentran con notas dulces y cálidas. En notas de salida se encuentra el cardamomo especiado, el gálbano y la bergamota; en corazón se encuentra la esencia de lavanda, flor de azahar y hojas de violeta. La vainilla de Madagascar y la haba tonka suman calidez y un matiz dulce.
Velocidad, compromiso y autos en la nueva etapa de ZYN
ZYN presenta en México “The Power of a Second”, una plataforma inspirada en la precisión y la emoción del automovilismo, en el marco de su alianza con Scuderia Ferrari HP. La iniciativa destaca el valor de las decisiones informadas y la innovación dentro de la categoría de productos libres de humo. Las bolsas de nicotina están destinadas exclusivamente a consumidores adultos y contienen nicotina, una sustancia adictiva.