Las novedades de la semana de Life and Style

Enzu llega a Reforma con una propuesta que conecta Japón, Londres y CDMX

Una nueva propuesta gastronómica llega a Paseo de la Reforma con Enzu, restaurante de cocina japonesa contemporánea que combina producto japonés, pesca e ingredientes locales y sutiles acentos mexicanos. Al frente se encuentra el chef Jake Im. Buena parte de los elementos de la propuesta son elaborados en casa por el chef y su equipo, desde la maduración en seco del pescado y el furikake hasta salsas de soya, chile y ponzu, colocando al producto y la técnica en el centro de la experiencia.

Valentino Beauty presenta ediciones limitadas Born in Roma Rendez-Vous Ruby Edition 2026

Valentino Beauty presenta Born in Roma Rendez-Vous Ruby Edition 2026, un nuevo duo de fragancias en edición limitada, concebido como una cita para coleccionistas y disponible en cantidades limitadas. Born in Roma Ruby Uomo combina frambuesa jugosa, lavanda aromática y madera cremosa en una firma audaz y reconfortante, mientras que Born in Roma Ruby Donna une fresa jugosa, absoluto de jazmín y vainilla de Madagascar en una composición indulgente, radiante e irresistiblemente adictiva que captura la esencia de la temporada.

Wrangler x Miu Miu, el desfile de moda de Miu Miu SS27

Presentada en la pasarela Primavera/Verano 2027 en París, la última colección Miu Miu Upcycled es una creación de colaboración con la emblemática marca de mezclilla Wrangler. La colección incluye una prenda confeccionada con el tejido característico de Miu Miu y con el código inconfundible de la marca, que combina funcionalidad y un estilo único. La colección completa Wrangler X Miu Miu estará disponible a principios de 2027.

MIDO presenta sus novedades en México

MIDO presentó sus novedades a través de 4 capítulos y celebró una herencia relojera construida a lo largo de más de un siglo. Desde sus colecciones históricas hasta sus ediciones especiales, la marca continúa retomando elementos de su pasado para llevarlos al presente. Todo bajo el concepto “Treasure Your Time”, entre los protagonistas se encontraron el Commander Datoday; Multifort TV Lady 28, Ocean Star 200 y Multifort TV Big Date Alebrijes.

Perry Ellis presenta su nueva fragancia masculina Bold Horizon

Perry Ellis celebra la llegada de su nueva fragancia masculina Bold Horizon, que conecta el carácter urbano con una visión del estilo masculino segura y versatil. En este propuesta la frescura aromática y los acentos especiados se encuentran con notas dulces y cálidas. En notas de salida se encuentra el cardamomo especiado, el gálbano y la bergamota; en corazón se encuentra la esencia de lavanda, flor de azahar y hojas de violeta. La vainilla de Madagascar y la haba tonka suman calidez y un matiz dulce.

Velocidad, compromiso y autos en la nueva etapa de ZYN

ZYN presenta en México “The Power of a Second”, una plataforma inspirada en la precisión y la emoción del automovilismo, en el marco de su alianza con Scuderia Ferrari HP. La iniciativa destaca el valor de las decisiones informadas y la innovación dentro de la categoría de productos libres de humo. Las bolsas de nicotina están destinadas exclusivamente a consumidores adultos y contienen nicotina, una sustancia adictiva.