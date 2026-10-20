Aunque el corte no es nuevo, encaja perfectamente con el regreso de una estética masculina más relajada, en la que las texturas naturales están ganando terreno a los fades muy marcados y a los looks que necesitan demasiado producto.

Además, tiene sentido que vuelva a llamar la atención durante el otoño. Después de meses de cortes cortos para sobrevivir al calor, dejar crecer el pelo se convierte en una transición natural. Y con la llegada de las chamarras de piel, los suéteres de punto y los abrigos, ese aire ligeramente noventero se ve todavía mejor.

De Andrew Garfield a Jacob Elordi: un corte, diferentes estilos

Parte del atractivo del Bro Flow es que no existe una sola forma de llevarlo. Andrew Garfield suele apostar por una versión con ondas suaves y volumen, mientras que Jacob Elordi ha llevado el cabello más largo, con una caída natural que recuerda a los galanes de los noventa.

El Bro Flow funciona en cabello lacio, ondulado y rizado, siempre que se adapte a su textura. (Fotografía: Anthony Ghnassia/Getty Images for Dior Homme)

Bradley Cooper, por su parte, es una buena referencia para quienes buscan algo más clásico: cabello de longitud media, peinado hacia atrás y con suficiente movimiento para no verse demasiado formal. Mike Faist representa una interpretación más desenfadada, con textura y un acabado menos pulido.

¿Y Carlos Alcaraz? Aunque suele llevar el pelo más corto que el Bro Flow tradicional, su estilo deportivo y naturalmente despeinado puede servir de inspiración para quienes quieren acercarse a la tendencia sin dejarlo crecer demasiado.

Lo mejor es que no necesitas copiar exactamente el corte de ninguno. La clave está en encontrar la longitud y la forma que mejor funcionen con tu propio cabello.

Cómo conseguir el Bro Flow sin complicarte demasiado

Un spray de sal marina o una crema de peinado ligera son grandes aliados para conseguir un acabado natural. (Fotografía: Stuart C. Wilson/Getty Images)

La buena noticia es que el Bro Flow funciona con distintos tipos de cabello, aunque el resultado cambia dependiendo de su textura. En el pelo lacio, las capas ayudan a crear movimiento y evitar que se vea plano; en el ondulado, la forma natural del cabello hace prácticamente todo el trabajo. Incluso en el rizado puede funcionar, siempre que el corte respete el volumen y la caída de los rizos.

Eso sí, no se trata simplemente de dejar de ir a la barbería. Para conseguir el efecto correcto, pide un corte a tijera, con capas ligeras y suficiente largo en la parte superior y los laterales para que el pelo pueda moverse hacia atrás. La idea es mantener una silueta natural, no terminar con un corte demasiado cuadrado o pesado.

Los productos que necesitas para llevarlo en casa

Aunque la idea del Bro Flow es que parezca que no te esforzaste demasiado, tener los productos adecuados puede hacer toda la diferencia. Y no, no necesitas llenar tu baño de cosas.

Para empezar, un spray de sal marina es ideal si buscas ese efecto ligeramente despeinado, con textura y volumen, especialmente si tienes el pelo lacio u ondulado. Si prefieres un acabado más suave y controlado, una crema para peinar ligera ayuda a darle forma sin sacrificar el movimiento.

Fotografía: Ferrán Torres

¿Tu pelo tiende a esponjarse? Un acondicionador sin enjuague puede ayudarte a controlar el frizz y mantenerlo hidratado. Y si necesitas un poco más de fijación, una pequeña cantidad de cera será suficiente para acomodar los mechones rebeldes sin que parezca que llevas demasiado producto.

Para peinarlo, comienza con el cabello ligeramente húmedo, aplica el producto que mejor se adapte a tu textura y acomódalo hacia atrás con los dedos. Puedes dejarlo secar al aire o utilizar una secadora a temperatura media para conseguir más volumen, siempre con un protector térmico. El secreto está en evitar los geles rígidos y las ceras demasiado pesadas: aquí lo importante es que el pelo se siga moviendo.

Al final, el verdadero atractivo del Bro Flow está en su versatilidad. Puede verse elegante con un traje, relajado con una camiseta blanca o un poco más rebelde cuando lo llevas despeinado. Y quizá ese sea su mayor acierto: es un corte que tiene estilo sin necesidad de anunciarlo.