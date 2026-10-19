Con un oro olímpico, cuatro medallas internacionales y una personalidad que ha cambiado la forma de entender a las nuevas atletas, Tara Davis-Woodhall suma un nuevo capítulo a su carrera como imagen de BOSS Bottled Beyond for Her junto a Becky G y Jessica Chastain.
Tara Davis-Woodhall: La autenticidad como victoria
Más que presentar una nueva fragancia, la campaña celebra a mujeres que han construido su camino desde la autenticidad y que entienden el éxito como una oportunidad para inspirar a otras. No es casualidad que Davis-Woodhall forme parte de esa conversación; dentro y fuera de la pista, la estadounidense ha demostrado que competir al máximo nivel nunca ha significado renunciar a su personalidad, una filosofía que encaja de forma natural con el espíritu de BOSS Recognize BOSS.
Esa idea también explica la forma en la que ha construido su carrera fuera de la pista. Mientras que durante años muchas atletas parecían obligadas a encajar en una sola imagen, Davis-Woodhall representa a una generación que entiende que el rendimiento deportivo y la personalidad no solo pueden convivir, sino potenciarse. En su caso, la moda, la creatividad y la feminidad forman parte de la misma historia que escribe cada vez que compite.
Su respuesta resume una filosofía que ha llevado a cada etapa de su carrera. Lejos de construir una imagen basada únicamente en sus resultados, Davis-Woodhall ha encontrado un equilibrio entre la disciplina que exige el alto rendimiento y la libertad de mostrarse tal como es. "Ser atleta no significa que tenga que encajar en una sola imagen. Puedo ser competitiva, femenina, segura y creativa al mismo tiempo", explica. Una dualidad que conecta de forma natural con BOSS Bottled Beyond for Her, una fragancia que apuesta por la convivencia entre fuerza y sensibilidad.
Levantar a otras personas no le quita nada a tu propio éxito; de hecho, nos hace más fuertes a todos
Por eso no sorprende verla compartir campaña con Becky G y Jessica Chastain. Las tres provienen de mundos distintos, pero representan la idea de que las victorias también pueden construirse desde la colaboración. En lugar de competir por un espacio, la campaña propone reconocer el talento de otras mujeres y entender que el éxito compartido tiene un impacto mucho mayor.
Más que una frase, es una forma de entender el deporte y la vida. Davis-Woodhall habla con la misma naturalidad de apoyar a sus compañeras que de inspirar a las nuevas generaciones de atletas. Esa visión también nace de las personas que la han acompañado desde el inicio de su carrera. Su familia, su abuela, sus entrenadores y su esposo ocupan un lugar central en la historia que ha construido. Son ellos quienes la impulsan a seguir creciendo y quienes le recuerdan constantemente de lo que es capaz, incluso cuando ella misma llega a dudarlo.
Después de conquistar el oro olímpico en París, la definición de éxito también evolucionó. La medalla representa uno de los momentos más importantes de su carrera, pero no es el punto final. Hoy su motivación va mucho más allá del podio y de las marcas.
Esa visión resulta especialmente relevante en un momento en el que las atletas tienen una presencia cada vez mayor fuera de las competiciones. Redes sociales, campañas internacionales y proyectos personales han ampliado el alcance de sus voces, pero también la responsabilidad de convertirse en referentes. Davis-Woodhall, sin embargo, evita asumir ese papel como una obligación y prefiere entenderlo como una consecuencia natural de vivir de acuerdo con sus valores.
Ser una mujer poderosa significa ser auténtica. Se trata de abrazar quién eres. La fuerza viene de confiar en ti misma y mantenerte fiel a tus valores
Quizá por eso, el consejo que comparte con las jóvenes deportistas es tan directo como coherente con todo lo que ha construido hasta ahora: ser ellas mismas. Para ella, la autenticidad nunca ha sido un recurso de imagen, sino la herramienta que le ha permitido abrirse paso en uno de los escenarios más competitivos del deporte. Al pensar en el legado que le gustaría dejar, tampoco habla de récords ni de medallas. Prefiere que el recuerdo tenga un componente mucho más humano.
Quizá esa respuesta explica mejor que cualquier otra por qué hoy es una de las protagonistas de BOSS Bottled Beyond for Her. Su historia no se define únicamente por las medallas que ha conquistado, sino por la manera en que entiende el éxito, como algo que también se construye inspirando a otros.