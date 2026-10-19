Tara Davis-Woodhall: La autenticidad como victoria

Más que presentar una nueva fragancia, la campaña celebra a mujeres que han construido su camino desde la autenticidad y que entienden el éxito como una oportunidad para inspirar a otras. No es casualidad que Davis-Woodhall forme parte de esa conversación; dentro y fuera de la pista, la estadounidense ha demostrado que competir al máximo nivel nunca ha significado renunciar a su personalidad, una filosofía que encaja de forma natural con el espíritu de BOSS Recognize BOSS.

Esa idea también explica la forma en la que ha construido su carrera fuera de la pista. Mientras que durante años muchas atletas parecían obligadas a encajar en una sola imagen, Davis-Woodhall representa a una generación que entiende que el rendimiento deportivo y la personalidad no solo pueden convivir, sino potenciarse. En su caso, la moda, la creatividad y la feminidad forman parte de la misma historia que escribe cada vez que compite.

Su respuesta resume una filosofía que ha llevado a cada etapa de su carrera. Lejos de construir una imagen basada únicamente en sus resultados, Davis-Woodhall ha encontrado un equilibrio entre la disciplina que exige el alto rendimiento y la libertad de mostrarse tal como es. "Ser atleta no significa que tenga que encajar en una sola imagen. Puedo ser competitiva, femenina, segura y creativa al mismo tiempo", explica. Una dualidad que conecta de forma natural con BOSS Bottled Beyond for Her, una fragancia que apuesta por la convivencia entre fuerza y sensibilidad.



Levantar a otras personas no le quita nada a tu propio éxito; de hecho, nos hace más fuertes a todos

Por eso no sorprende verla compartir campaña con Becky G y Jessica Chastain. Las tres provienen de mundos distintos, pero representan la idea de que las victorias también pueden construirse desde la colaboración. En lugar de competir por un espacio, la campaña propone reconocer el talento de otras mujeres y entender que el éxito compartido tiene un impacto mucho mayor.

Más que una frase, es una forma de entender el deporte y la vida. Davis-Woodhall habla con la misma naturalidad de apoyar a sus compañeras que de inspirar a las nuevas generaciones de atletas. Esa visión también nace de las personas que la han acompañado desde el inicio de su carrera. Su familia, su abuela, sus entrenadores y su esposo ocupan un lugar central en la historia que ha construido. Son ellos quienes la impulsan a seguir creciendo y quienes le recuerdan constantemente de lo que es capaz, incluso cuando ella misma llega a dudarlo.