En 2019 llegó Igor: trajes sastre de colores vibrantes, lentes oscuros, gorro ushanka y una peluca rubia estilo bob que se volvió icónica. Con Call Me If You Get Lost (2021) cambió de nuevo y se convirtió en Tyler Baudelaire, un viajero de blazers cruzados, pantalones de talle alto y maletas de lujo. Para entonces Golf le Fleur ya era una casa de objetos de lujo independiente, con fragancias, esmaltes de uñas, accesorios y colaboraciones como la de Lacoste. En 2024 diseñó una cápsula para Louis Vuitton junto a Pharrell Williams, en la que redibujó el monograma con un toque artesanal y pastel.

El Barça le abre el escenario más grande

Ahora el fútbol se suma a la lista. Es la primera vez, en los cambios de logo del Clásico con Spotify, que el artista también es el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual. La camiseta se estrena un día antes, el sábado 24, con el Barça Femenino en Liga F.

La colección, hecha con Nike, tiene la irreverencia de siempre: chaqueta bomber, un conjunto de estética retro, otro con estampado de leopardo, sudaderas, calcetines, beanie, botella y una bufanda que no se parece en nada a la de estadio. Habrá una edición limitada de 1,899 camisetas calidad Match, otra de solo 22 firmadas por los titulares de ambos partidos y 11 firmadas por el propio Tyler. Además, el 24 de octubre Spotify organiza en Barcelona la Copa De Golf, con Yung Taco como DJ, y desde el 23 la camiseta estará disponible en eFootball.

Tyler se suma a una lista que incluye a Rosalía, Drake, Travis Scott, Coldplay y The Rolling Stones. Pero ellos prestaron su logo; Tyler trae un universo completo de estética, personajes y una marca con tiendas en Los Ángeles, Nueva York, Tokio, Sídney y Londres.