En nueve días, específicamente el domingo 25 de octubre, el logo de GOLF WANG va a ocupar el lugar donde normalmente aparece Spotify en la camiseta del FC Barcelona. Será el protagonista del Clásico, y detrás está Tyler, the Creator, el mismo que hace quince años se paseaba por Los Ángeles con playeras de gatitos y donas. El jersey es la noticia del momento, pero lo interesante es todo lo que llevó a Tyler hasta ahí.
Tyler, the Creator no necesita el escudo del Barça para ser un referente de la moda
De la calle a su propia marca
Todo empezó con la cultura skater: shorts, calcetas blancas hasta la pantorrilla, Vans y playeras gráficas de colores. En la época de Odd Future su clóset ya tenía personalidad, y las gorras de cinco paneles y las sudaderas de Supreme que usaba en el video de "Yonkers" (2011) ayudaron a que la marca de skate llegara a una generación nueva.
Ese mismo año fundó Golf Wang, nombre que sale de Wolf Gang, su colectivo. Primero fue mercancía para fans; poco después se convirtió en una ropa urbana, rebelde y llena de tonos pastel. Trabajó como interno en la tienda Reserve de Los Ángeles y sus pop-ups marcaron la pauta de vender directo a la comunidad, algo que hoy todas las marcas intentan copiar.
Un álbum, un personaje, un clóset
Lo que distingue a Tyler es que cada disco viene con su propio guardarropa. Con Cherry Bomb y Flower Boy llegaron los colores ácidos, los polos vintage y las chamarras varsity, y en 2016 presentó su primera pasarela de Golf Wang en MADE LA. Un año después, tras cerrar su etapa con Vans, se alió con Converse para lanzar Golf le Fleur, una línea de sneakers y ropa más refinada, con mocasines, flores y pasteles elegantes.
En 2019 llegó Igor: trajes sastre de colores vibrantes, lentes oscuros, gorro ushanka y una peluca rubia estilo bob que se volvió icónica. Con Call Me If You Get Lost (2021) cambió de nuevo y se convirtió en Tyler Baudelaire, un viajero de blazers cruzados, pantalones de talle alto y maletas de lujo. Para entonces Golf le Fleur ya era una casa de objetos de lujo independiente, con fragancias, esmaltes de uñas, accesorios y colaboraciones como la de Lacoste. En 2024 diseñó una cápsula para Louis Vuitton junto a Pharrell Williams, en la que redibujó el monograma con un toque artesanal y pastel.
El Barça le abre el escenario más grande
Ahora el fútbol se suma a la lista. Es la primera vez, en los cambios de logo del Clásico con Spotify, que el artista también es el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual. La camiseta se estrena un día antes, el sábado 24, con el Barça Femenino en Liga F.
La colección, hecha con Nike, tiene la irreverencia de siempre: chaqueta bomber, un conjunto de estética retro, otro con estampado de leopardo, sudaderas, calcetines, beanie, botella y una bufanda que no se parece en nada a la de estadio. Habrá una edición limitada de 1,899 camisetas calidad Match, otra de solo 22 firmadas por los titulares de ambos partidos y 11 firmadas por el propio Tyler. Además, el 24 de octubre Spotify organiza en Barcelona la Copa De Golf, con Yung Taco como DJ, y desde el 23 la camiseta estará disponible en eFootball.
Tyler se suma a una lista que incluye a Rosalía, Drake, Travis Scott, Coldplay y The Rolling Stones. Pero ellos prestaron su logo; Tyler trae un universo completo de estética, personajes y una marca con tiendas en Los Ángeles, Nueva York, Tokio, Sídney y Londres.