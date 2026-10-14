Hablar de perfumería es hablar de Chanel, dentro de su universo, Les Exclusifs de CHANEL invita a explorar diferentes inspiraciones y facetas de la historia de la maison. La colección de 11 extractos destaca por sus materias primas exclusivas, su producción limitada y composiciones únicas. Sus frascos facetados, con detalles artesanales como el hilo lacado y el sello de cera negra reflejan la atención al detalle.

BYREDO, una historia que se convierte en aroma.

Fue fundada en Estocolmo en 2006 por Ben Gorham, BYREDO construye su universo alrededor de los recuerdos, las emociones y las experiencias personales. Actualmente se ha convertido en una referencia dentro de la perfumería de autor contemporánea. Bal d’Afrique combina inspiración cultural con una composición cálida y luminosa, Mojave Ghost nos habla del desierto y Blanche evoca la sensación minimalista y limpia con ese espíritu sueco.

Guerlain, sinónimo de herencias olfativas.

Fundada en París en 1828, Guerlain es una de las casas más emblemáticas de la perfumería francesa. L’Art & La Matière es una de las propuestas más interesantes para los amantes de una perspectiva artística. Cada creación pone en primer plano un ingrediente; Angélique Noire combina matices verdes con vainilla, Cuir Béluga propone una lectura suave del cuero y, Néroli Outrenoir contrasta la luminosidad del neroli con facetas más intensas.

Loewe, sensibilidad contemporánea.

Aunque no toda su oferta pertenece estrictamente a la perfumes de nicho, LOEWE ha desarrollado propuestas que exploran de manera especial la relación entre los ingredientes. La casa madrileña resulta interesante para los amantes de la estética minimalista y alternativa. Su Crafted Collection ofrece una aproximación más experimental con fragancias como Iris Root, centrado en los matices del Iris, Roasted Vanilla que explora una faceta cálida.

EX NIHILO, una visión parisina

La firma francesa tiene una visión y estética más vanguardista. Fleur Narcotique es su sello por excelencia, destaca por su perfil floral y afrutado. Por otro lado, Blue Talisman ofrece un aroma luminoso y contemporáneo. Fue fundado en París en 2013 pra aquellos que buscan maximizar su personalidad con acentos de modernidad y lujo.