Un perfume va más allá de un accesorio, no falta recordar que forma parte de nuestros recuerdos o expresa más allá de las palabras, quizá por eso, la perfumería de nicho ha despertado tanto interés en quienes buscan ir más allá de lo que encontramos habitualmente en el mundo ‘comercial’.
El arte de entrar a la perfumería de nicho: una guía para encontrar tu firma olfativa
¿Qué significa que un perfume sea de nicho?
Vamos a remontarnos a buena parte del siglo XX, las grandes casas de moda y belleza encontraron en el perfume una extensión natural de su universo creativo. Con el tiempo, surgieron casas que apostaron por un camino distinto, dar prioridad a la composición olfativa, utilizar materias primas menos convencionales y desarrollar perfumes con una visión única sin tener que depender de tendencias o publicidad.
Lo interesante está en la intención detrás de cada composición, ingredientes clásicos, aromas que nos recuerdan a texturas, emociones o lugares. Y ese es, uno de los mayores atractivos a la hora de empezar a coleccionar, el cómo ese perfume conecta con uno de la manera más particular posible.
Chanel, el lujo que se convierte en una experiencia olfativa.
Hablar de perfumería es hablar de Chanel, dentro de su universo, Les Exclusifs de CHANEL invita a explorar diferentes inspiraciones y facetas de la historia de la maison. La colección de 11 extractos destaca por sus materias primas exclusivas, su producción limitada y composiciones únicas. Sus frascos facetados, con detalles artesanales como el hilo lacado y el sello de cera negra reflejan la atención al detalle.
BYREDO, una historia que se convierte en aroma.
Fue fundada en Estocolmo en 2006 por Ben Gorham, BYREDO construye su universo alrededor de los recuerdos, las emociones y las experiencias personales. Actualmente se ha convertido en una referencia dentro de la perfumería de autor contemporánea. Bal d’Afrique combina inspiración cultural con una composición cálida y luminosa, Mojave Ghost nos habla del desierto y Blanche evoca la sensación minimalista y limpia con ese espíritu sueco.
Guerlain, sinónimo de herencias olfativas.
Fundada en París en 1828, Guerlain es una de las casas más emblemáticas de la perfumería francesa. L’Art & La Matière es una de las propuestas más interesantes para los amantes de una perspectiva artística. Cada creación pone en primer plano un ingrediente; Angélique Noire combina matices verdes con vainilla, Cuir Béluga propone una lectura suave del cuero y, Néroli Outrenoir contrasta la luminosidad del neroli con facetas más intensas.
Loewe, sensibilidad contemporánea.
Aunque no toda su oferta pertenece estrictamente a la perfumes de nicho, LOEWE ha desarrollado propuestas que exploran de manera especial la relación entre los ingredientes. La casa madrileña resulta interesante para los amantes de la estética minimalista y alternativa. Su Crafted Collection ofrece una aproximación más experimental con fragancias como Iris Root, centrado en los matices del Iris, Roasted Vanilla que explora una faceta cálida.
EX NIHILO, una visión parisina
La firma francesa tiene una visión y estética más vanguardista. Fleur Narcotique es su sello por excelencia, destaca por su perfil floral y afrutado. Por otro lado, Blue Talisman ofrece un aroma luminoso y contemporáneo. Fue fundado en París en 2013 pra aquellos que buscan maximizar su personalidad con acentos de modernidad y lujo.