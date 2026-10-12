Kim Jones entra en su era de emprendedor. Después de siete años como director artístico de Dior Men, el diseñador británico anunció el 12 de octubre de 2026 que lanzará su marca de moda homónima para la temporada otoño 2027.
Después de Dior, lo que sigue para Kim Jones es su marca homónima
Kim Jones entra en su era de emprendedor. Después de siete años como director artístico de Dior Men, el diseñador británico anunció el 12 de octubre de 2026 que lanzará su marca de moda homónima para la temporada otoño 2027.
Del éxito en Dior a su propio nombre
Con Jones al frente, Dior Men se convirtió en una de las firmas más deseadas del mundo gracias al equilibrio entre lujo y streetwear. Lo que hizo con los Dior x Air Jordan 1 es algo que el mundo de los sneakers pocas veces volverá a ver, y la lista de colecciones y colaboraciones podría seguir. Pero su visión lo llevó por otro lado: después de devolverle a la casa de lujo sus días de gloria, ahora le toca hacerlo con la suya.
Jones cerró esa etapa en enero de 2025. No es la primera vez que apuesta por su nombre: lanzó una marca en 2003, al graduarse de Central Saint Martins, y la cerró en 2008 cuando se convirtió en director creativo de Dunhill.
Lo que sabemos de la nueva marca
La ropa se producirá principalmente en Japón, mientras que los artículos de piel se harán en Italia. Llegará a mediados de 2027 y, al inicio, solo se venderá en kimjones.com. En octubre de 2027 abrirá su primera tienda en Central Yards, Hong Kong, y después vendrán más puntos de venta en Asia y distribución con aliados selectos.
La propuesta apunta a la versatilidad, con un precio "considerado" (así lo describe la marca) y un guardarropa más amplio, sin límites de categoría. Para un diseñador conocido sobre todo por la moda masculina, es un giro importante. Según Jones, se siente como el momento correcto para hacer algo bajo su propio nombre y juntar en un solo lugar la moda, el arte y el diseño.
¿Por qué Asia primero?
La conexión del diseñador con el continente no es tan romántica como nos gustaría: buena parte de las ventas de Dior Men durante su gestión salió de esa región. Desde que dejó la casa francesa trabajó en una cápsula para Aman, en una colaboración con la automotriz china Avatr y en Areal, la línea de ropa de abrigo premium de Bosideng.
Jones también le contó a The New York Times que no quería ir a ver otro archivo. Después de dos décadas construyendo casas ajenas, lo más esperado que puede diseñar es una sin historia a la cual responder.