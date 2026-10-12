Del éxito en Dior a su propio nombre

Con Jones al frente, Dior Men se convirtió en una de las firmas más deseadas del mundo gracias al equilibrio entre lujo y streetwear. Lo que hizo con los Dior x Air Jordan 1 es algo que el mundo de los sneakers pocas veces volverá a ver, y la lista de colecciones y colaboraciones podría seguir. Pero su visión lo llevó por otro lado: después de devolverle a la casa de lujo sus días de gloria, ahora le toca hacerlo con la suya.



Jones cerró esa etapa en enero de 2025. No es la primera vez que apuesta por su nombre: lanzó una marca en 2003, al graduarse de Central Saint Martins, y la cerró en 2008 cuando se convirtió en director creativo de Dunhill.

Lo que sabemos de la nueva marca

La ropa se producirá principalmente en Japón, mientras que los artículos de piel se harán en Italia. Llegará a mediados de 2027 y, al inicio, solo se venderá en kimjones.com. En octubre de 2027 abrirá su primera tienda en Central Yards, Hong Kong, y después vendrán más puntos de venta en Asia y distribución con aliados selectos.