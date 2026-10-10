PATCHWORK

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / CETTIRE.COM / DOLCEGABBANA.COM / DESIGUAL.COM / SSENSE.COM / ADIDAS.MX.

Este es una de las propuestas más cálidos de la temporada: parches y combinación de textiles con distintos patrones y colores. La puedes llevar al extremo, como en Dries Van Noten o hacerlo sutil, como estos pantalones de Desigual.

1. Playera, JACQUEMUS, cettire.com; 2. Bolso, DOLCE&GABBANA, Av. Masaryk 450, Polanco; 3. Bufanda, OUR LEGACY, ssense.com; 4. Pantalón, DESIGUAL, C.C. Santa Fe; 5. Tenis, ADIDAS, Atlixco 91, Condesa.

Foto de pasarela: Dries Van Noten.

BRILLO

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / GRAMO.MX / FARFETCH.COM / AUDEMARSPIGUET.COM / FARFETCH.COM / SSENSE.COM.

¡La apuesta ganadora del momento!

1. Lentes, GRAMO, Marsella 70, Juárez; 2. Sudadera, BIRTH OF A CHILD, farfetch.com; 3. Reloj, AUDEMARS PIGUET, Masaryk 438, Polanco; 4. Pantalón, KOLOR, farfetch.com; 5. Zapatos, STUDIO NICHOLSON, ssense.com.

Foto de pasarela: Louis Vuitton.

TARTÁN

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / VICTORINOX.COM / CETTIRE.COM / HM.COM / GOLDENGOOSE.COM.

El tartán es un clásico del otoño y este año se posiciona en colores oscuros, principalmente verdes. Por su tonalidad, automáticamente elevará tu look, así que en los elementos secundarios, agrega destellos de color para destacar.

1. Navaja, VICTORINOX, Av. Universidad No. 1770, Col. Florida; 2. Pantalón, BURBERRY, cettire.com; 3. Chamarra, H&M, C.C. Parque Delta; 4. Tenis, GOLDEN GOOSE, C. Colima 160, Roma Nte.

Foto de pasarela: Egonlab.

VERDE OLIVA

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / HM.COM / ZARA.COM / FARFETCH.COM / CLARKS.COM.

Siguiendo la línea de los verdes, el oliva nos lleva directo a un escenario de aventura. Juega con distintas texturas dentro de la misma gama para un efecto tono sobre tono, o suma algunas piezas en morado para contrastar.

1. Chamarra, H&M, C.C. Parque Delta; 2. Camiseta, ZARA, C.C. Santa Fe; 3. Pantalón, LEMAIRE, farfetch.com; 4. Zapatos, CLARKS, Lust, Masaryk 326, Polanco.

Foto de pasarela: Giorgio Armani.

RETRO

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / SUNGLASSHUT.COM / FARFETCH.COM / ZARA.COM .

Esta es la paleta cromática que domina la temporada. Desde tonos lavanda, hasta morados intensos, aparece como un acento para otros que seguramente ya forman parte del fondo de armario, como el gris.

1. Lentes, RAY-BAN, Sunglass Hut; 2. Pantalón, JACQUEMUS, farfetch.com; 3. Zapatos, ZARA, C.C. Parque Delta; 4. Camisa, ETRO, farfetch.com.

Foto de pasarela: Drôle de Monsieur.

PARTY BOY

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / CETTIRE.COM / TTEN.JEWELRY / SSENSE.COM.

El alma de la fiesta. Es momento de experimentar en la noche: esta tendencia lleva a los chicos que creó Hedi Slimane a un terreno mucho más divertido y colorido.

1. Pantalón, DRIES VAN NOTEN, cettire.com; 2. Collar, TTEN, tten.jewelry; 3. Guantes, ERNEST W. BAKER, ssense.com; 4. Camiseta, YSL, El Palacio de Hierro, Polanco; 5. Botas, KIKO KOSTADINOV, ssense.com.

Foto de pasarela: Dior.

PLASTIFICADO

FOTOS: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT / LA.LOUISVUITTON.COM / LA.LOUISVUITTON.COM / FARFETCH.COM.

Una textura de acabado brillante, casi como el charol. La encontrarás en prendas, calzado y accesorios. Aprovecha y diviértete con ella, brillarás a donde sea que vayas.

1. Chamarra, LOUIS VUITTON, C.C. Masaryk 433; 2. Pantalón, PRADA, C.C. Artz Pedregal; 3. Camisa, DSQUARED, farfetch.com; 4. Botas, MARSÈLL, farfetch.com.

Foto de pasarela: Doublet.

