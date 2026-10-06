Una pelota de verdad, a la vista

El detalle que lo cambia todo está en el talón. Se divide en forma de V para dejar espacio a una pelota de tenis real, que queda atrapada entre la base de la plantilla y la plataforma. No hay cápsulas de aire ni espumas que la escondan; la pelota se ve y es la protagonista.

El resto no se queda atrás. El upper lleva un enorme armazón de TPU con cortes en forma de diamante, sobre capas de malla y lona con aire técnico. La plataforma suma cortes triangulares inclinados que sugieren movimiento hacia adelante, como si el sneaker ya fuera corriendo hacia la red y por lo que vimos en las imágenes de la pasarela habrá versiones en blanco, plata metálico, verde oscuro y café.

Una pelota de tenis real queda atrapada entre la plantilla y la plataforma, en un talón con forma de V. (Fotografía: Lacoste )





De la plancha para waffles a la pelota de tenis