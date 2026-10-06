Hay sneakers inspirados en el tenis y hay uno que, así sin muchas vueltas, se mete la pelota en el talón. Lacoste tomó su decisión y durante su desfile "Dress Code: No White Required", la firma francesa mostró los Ace-T, y el modelo es todo en lo que hemos pensado.
Los Ace-T de Lacoste son los sneakers que llevan el tennis a un nuevo nivel en la moda
Una pelota de verdad, a la vista
El detalle que lo cambia todo está en el talón. Se divide en forma de V para dejar espacio a una pelota de tenis real, que queda atrapada entre la base de la plantilla y la plataforma. No hay cápsulas de aire ni espumas que la escondan; la pelota se ve y es la protagonista.
El resto no se queda atrás. El upper lleva un enorme armazón de TPU con cortes en forma de diamante, sobre capas de malla y lona con aire técnico. La plataforma suma cortes triangulares inclinados que sugieren movimiento hacia adelante, como si el sneaker ya fuera corriendo hacia la red y por lo que vimos en las imágenes de la pasarela habrá versiones en blanco, plata metálico, verde oscuro y café.
De la plancha para waffles a la pelota de tenis
La historia de los sneakers está llena de ideas que nacieron donde nadie las esperaba. Las suelas de Nike salieron de una plancha para waffles de Bill Bowerman, y los primeros prototipos de On Running se armaron con pedazos de manguera de jardín. Los Ace-T siguen esa misma lógica, la de tomar un objeto cotidiano y meterlo directo en el calzado, con la diferencia de que aquí el objeto es el símbolo del deporte que le dio origen a la marca.
Lo que sabemos (y lo que no)
Lacoste ya había movido su línea de rendimiento este año con los AG-LT Pro, pensados para jugar. Los Ace-T van por otro lado al ser una apuesta de moda que mezcla la herencia del tenis con la pasarela. Su llegada está prevista para primavera-verano 2027, pero la marca aún no confirma fecha ni precio. Tampoco sabemos cómo se sienten al caminar con una pelota bajo el talón, así que esa duda se queda pendiente hasta que alguien los pruebe. Mientras tanto, queda claro que el tennis ya no vive solo en la cancha.