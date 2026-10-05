Octubre arrancó con lanzamientos para todos los gustos: una colección que mezcla velocidad y aventura, relojes que celebran aniversarios, cenas en total oscuridad, un musical de Broadway que por fin llega a México y hasta unos lentes con inteligencia artificial firmados por una estrella del K- pop. Aquí te dejamos lo mejor de la semana.
Las novedades de la semana de Life and Style
Checo Pérez se va de aventura con MAJA Sportswear
A un mes del Gran Premio de México, Checo Pérez estrena "La aventura corre por mis venas", su segunda colección con MAJA Sportswear. Lo nuevo es MAJA Kids, una línea para niños que salió de una propuesta del propio piloto, quien también opinó en los colores y detalles de las prendas. Destacan la polo Piloto y la polo Kids Paddock, para hacerle honor a sus raíces se presentó en Chapala, Jalisco, durante el lanzamiento de Casa MAJA.
Jack Daniel's se pasa al lado de la zarzamora
Jack Daniel's estrena en México Tennessee Blackberry, una nueva expresión con sabor a zarzamora que parte del Old No. 7 y se disfruta solo, con hielo o en cócteles. La botella se suma a las versiones Honey y Apple de la línea de sabores. También llega Blackberry Lemonade, un RTD en lata que combina la zarzamora con limonada.
Audemars Piguet le mete joyas al Royal Oak
Audemars Piguet presenta Royal Oak Joaillerie, una colección que convierte el brazalete del Royal Oak en alta joyería. Debuta con las líneas Risoud Eclipse y Dream of Joux, más una serie Frosted Gold, todas inspiradas en La Vallée de Joux, la región suiza donde la marca tiene sus raíces desde 1875. Hay collares, brazaletes y pendientes con esmeraldas, zafiros, tsavoritas y diamantes, además de eslabones de titanio de colores. Todo parte de los acabados y la geometría que hicieron famoso al Royal Oak desde 1972.
Buena Vista Social Club se baila en el Teatro de los Insurgentes
El musical ganador de cinco premios Tony llega a México el 12 de noviembre al Teatro de los Insurgentes. Cuenta la historia de Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo y Rubén González, con clásicos como "Chan Chan", "Candela" y "Dos Gardenias". En el elenco mexicano están Analy como Omara y Héctor Sandarti como Compay. La venta general abrió el 2 de octubre, así que ya puedes comprar tus boletos,
Las vitrinas de Hermès se van de viaje con Clotilde Jiménez
Hermès invitó al artista Clotilde Jiménez a transformar las vitrinas de Hermès Molière, en El Palacio de Hierro Polanco. Su instalación, 'Lo que nos llama', cuenta en tres actos (la llamada, la preparación y la llegada) lo que pasa cuando decides seguir una señal hacia lo desconocido. Hay un niño con una caracola entre nopales, una motocicleta convertida en caballo de metal y un brazo gigante que sostiene una Mini Médor, todo armado a base de collage y con piezas de la casa.
Se puede visitar del 22 de septiembre de 2026 al 11 de enero de 2027.
Lisa de BLACKPINK ya tiene sus propios lentes con IA
Meta presentó los Meta Glasses LISA Edition, una colección diseñada con Lisa de BLACKPINK que incluye dos estilos: el Capri, de ojo de gato, y el Adventurer. Las puntas de las patillas llevan grabada su estrella y cada par trae uno de seis dijes inspirados en sus mascotas, que viene escondido en el estuche, así que no sabes cuál te toca hasta abrirlo.
Cenar sin ver nada: Dans le Noir? aterriza en Reforma
La experiencia gastronómica a oscuras Dans le Noir? abrió en el Sofitel Mexico City Reforma, su primera sede en América. Es un menú sorpresa de cuatro tiempos, con inspiración francesa y productos locales, que se disfruta en mesas comunales y en total oscuridad, guiados por un equipo de personas ciegas y con discapacidad visual. Funciona de jueves a sábado desde las 7:00 p.m. y cuesta $1,590 MXN, o $2,290 MXN con maridaje de vinos.
Vacheron Constantin celebra 30 años del Overseas con un azul de cielo
Vacheron Constantin festeja tres décadas de la colección Overseas con el Calendario Perpetuo Ultraplano Azure Dial, una edición limitada de 200 piezas. Combina por primera vez una caja de oro blanco con una esfera en un nuevo azul celeste, más ligero y menos saturado que el de 2016. Adentro trae el Calibre 1120 QP/1, de solo 4.05 mm de grosor, que permite una caja de apenas 8.1 mm. Incluye brazalete de oro blanco y dos correas de caucho, una blanca y otra azul denim, que se cambian sin herramientas.