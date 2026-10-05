Las novedades de la semana de Life and Style

Audemars Piguet le mete joyas al Royal Oak

Audemars Piguet presenta Royal Oak Joaillerie, una colección que convierte el brazalete del Royal Oak en alta joyería. Debuta con las líneas Risoud Eclipse y Dream of Joux, más una serie Frosted Gold, todas inspiradas en La Vallée de Joux, la región suiza donde la marca tiene sus raíces desde 1875. Hay collares, brazaletes y pendientes con esmeraldas, zafiros, tsavoritas y diamantes, además de eslabones de titanio de colores. Todo parte de los acabados y la geometría que hicieron famoso al Royal Oak desde 1972.

Buena Vista Social Club se baila en el Teatro de los Insurgentes

El musical ganador de cinco premios Tony llega a México el 12 de noviembre al Teatro de los Insurgentes. Cuenta la historia de Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo y Rubén González, con clásicos como "Chan Chan", "Candela" y "Dos Gardenias". En el elenco mexicano están Analy como Omara y Héctor Sandarti como Compay. La venta general abrió el 2 de octubre, así que ya puedes comprar tus boletos,

Las vitrinas de Hermès se van de viaje con Clotilde Jiménez

Hermès invitó al artista Clotilde Jiménez a transformar las vitrinas de Hermès Molière, en El Palacio de Hierro Polanco. Su instalación, 'Lo que nos llama', cuenta en tres actos (la llamada, la preparación y la llegada) lo que pasa cuando decides seguir una señal hacia lo desconocido. Hay un niño con una caracola entre nopales, una motocicleta convertida en caballo de metal y un brazo gigante que sostiene una Mini Médor, todo armado a base de collage y con piezas de la casa.

Se puede visitar del 22 de septiembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

Lisa de BLACKPINK ya tiene sus propios lentes con IA

Meta presentó los Meta Glasses LISA Edition, una colección diseñada con Lisa de BLACKPINK que incluye dos estilos: el Capri, de ojo de gato, y el Adventurer. Las puntas de las patillas llevan grabada su estrella y cada par trae uno de seis dijes inspirados en sus mascotas, que viene escondido en el estuche, así que no sabes cuál te toca hasta abrirlo.

Cenar sin ver nada: Dans le Noir? aterriza en Reforma

La experiencia gastronómica a oscuras Dans le Noir? abrió en el Sofitel Mexico City Reforma, su primera sede en América. Es un menú sorpresa de cuatro tiempos, con inspiración francesa y productos locales, que se disfruta en mesas comunales y en total oscuridad, guiados por un equipo de personas ciegas y con discapacidad visual. Funciona de jueves a sábado desde las 7:00 p.m. y cuesta $1,590 MXN, o $2,290 MXN con maridaje de vinos.

Vacheron Constantin celebra 30 años del Overseas con un azul de cielo

Vacheron Constantin festeja tres décadas de la colección Overseas con el Calendario Perpetuo Ultraplano Azure Dial, una edición limitada de 200 piezas. Combina por primera vez una caja de oro blanco con una esfera en un nuevo azul celeste, más ligero y menos saturado que el de 2016. Adentro trae el Calibre 1120 QP/1, de solo 4.05 mm de grosor, que permite una caja de apenas 8.1 mm. Incluye brazalete de oro blanco y dos correas de caucho, una blanca y otra azul denim, que se cambian sin herramientas.