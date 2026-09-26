Las novedades de la semana de Life and Style

Vuori anuncia la apertura de su primera tienda en México

Vuori abrirá su primera tienda en el centro comercial Antara con el fin de acercar al consumidor mexicano su propuesta de performance lifestyle, diseñada para acompañar el movimiento, bienestar y la vida cotidiana. La marca es reconocida por crear prendas premium que combinan funcionalidad, versatilidad y simplicidad. En este nuevo espacio, los consumidores podrán descubrir las colecciones de hombre y mujer de la marca, así como sus piezas icónicas diseñadas para fitness, entrenamiento, yoga y todo lo que sucede después.





La experiencia gastronómica Dans Le Noir? Elige a Sofitel Mexico City Reforma como sede en su primera vez en América

La experiencia gastronómica a oscuras Dans le Noir? llega a Sofitel Mexico City Reforma, en su primera vez en América. El hotel recibirá a comensales tres noches a la semana, de forma permanente, de jueves a sábado, a partir de las 07:00 pm. Disfrutarán de un menú sorpresa de alta gastronomía de cuatro tiempos, inspirado en el savoir-faire francés y elaborado al momento con ingredientes frescos y de temporada y con productos locales mexicanos. Disponible con o sin maridaje de vinos, la experiencia es guiada en absoluta oscuridad por un equipo de personas ciegas y con discapacidad visual.





Fernando Alonso se une a SHA como embajador global

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso fue nombrado embajador global de SHA, un vínculo entre uno de los deportistas más longevos del deporte de élite y el líder mundial en longevidad médica, bienestar y optimización de la salud y el rendimiento. Esta alianza resalta la importancia de cuidar y optimizar la salud para prolongar el rendimiento, preservar las capacidades y alcanzar el máximo potencial a lo largo de la vida. La capacidad de Alonso para seguir rindiendo al máximo nivel en su deporte, es un claro ejemplo de los principios clave de la filosofía de SHA.





Audemars Piguet y Serena Williams presentan un nuevo Royal Oak Selfwinding Chronograph

Durante una década, Audemars Piguet y Serena Williams han mantenido una gran relación y esta vez se refleja en el Royal Oak Selfwinding Chronograph en una edición limitada exclusiva de 38 mm. La carrura, el bisel, la corona y el brazalete integrado son de cerámica blanca, su esfera de nácar con matices rosados aporta al reloj tanto una profundidad simbólica como un contraste impactante, además se realza con agujas de oro blanco luminiscentes e índices horarios aplicados a juego, con hilo rodiado alrededor de los contadores en una estética bicolor.

HUAWEI presenta la Watch GT 7 Series en México

HUAWEI presenta la Watch GT 7 Series en México, una nueva generación de smartwatches diseñada para quienes buscan combinar estilo, bienestar y rendimiento en actividades al aire libre. La nueva serie incorpora funciones impulsadas por IA para optimizar entrenamientos, nuevas herramientas deportivas para ciclismo y esquí, así como capacidades avanzadas de monitoreo de salud. Destaca su autonomía de batería de hasta 21 días y reafirma su compromiso de acercar innovaciones significativas a usuarios a través de dispositivos con diseño premium y experiencia inteligente.