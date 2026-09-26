El fin de semana ya comenzó y la mejor manera de disfrutarlo es conociendo las más recientes novedades y lanzamientos de diversas marcas. Si eres fan de la moda, de las experiencias gastronómicas y las buenas noticias, llegaste al artículo indicado.
Las novedades de la semana de Life and Style
Vuori anuncia la apertura de su primera tienda en México
Vuori abrirá su primera tienda en el centro comercial Antara con el fin de acercar al consumidor mexicano su propuesta de performance lifestyle, diseñada para acompañar el movimiento, bienestar y la vida cotidiana. La marca es reconocida por crear prendas premium que combinan funcionalidad, versatilidad y simplicidad. En este nuevo espacio, los consumidores podrán descubrir las colecciones de hombre y mujer de la marca, así como sus piezas icónicas diseñadas para fitness, entrenamiento, yoga y todo lo que sucede después.
La experiencia gastronómica Dans Le Noir? Elige a Sofitel Mexico City Reforma como sede en su primera vez en América
La experiencia gastronómica a oscuras Dans le Noir? llega a Sofitel Mexico City Reforma, en su primera vez en América. El hotel recibirá a comensales tres noches a la semana, de forma permanente, de jueves a sábado, a partir de las 07:00 pm. Disfrutarán de un menú sorpresa de alta gastronomía de cuatro tiempos, inspirado en el savoir-faire francés y elaborado al momento con ingredientes frescos y de temporada y con productos locales mexicanos. Disponible con o sin maridaje de vinos, la experiencia es guiada en absoluta oscuridad por un equipo de personas ciegas y con discapacidad visual.
Fernando Alonso se une a SHA como embajador global
El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso fue nombrado embajador global de SHA, un vínculo entre uno de los deportistas más longevos del deporte de élite y el líder mundial en longevidad médica, bienestar y optimización de la salud y el rendimiento. Esta alianza resalta la importancia de cuidar y optimizar la salud para prolongar el rendimiento, preservar las capacidades y alcanzar el máximo potencial a lo largo de la vida. La capacidad de Alonso para seguir rindiendo al máximo nivel en su deporte, es un claro ejemplo de los principios clave de la filosofía de SHA.
Audemars Piguet y Serena Williams presentan un nuevo Royal Oak Selfwinding Chronograph
Durante una década, Audemars Piguet y Serena Williams han mantenido una gran relación y esta vez se refleja en el Royal Oak Selfwinding Chronograph en una edición limitada exclusiva de 38 mm. La carrura, el bisel, la corona y el brazalete integrado son de cerámica blanca, su esfera de nácar con matices rosados aporta al reloj tanto una profundidad simbólica como un contraste impactante, además se realza con agujas de oro blanco luminiscentes e índices horarios aplicados a juego, con hilo rodiado alrededor de los contadores en una estética bicolor.
HUAWEI presenta la Watch GT 7 Series en México
HUAWEI presenta la Watch GT 7 Series en México, una nueva generación de smartwatches diseñada para quienes buscan combinar estilo, bienestar y rendimiento en actividades al aire libre. La nueva serie incorpora funciones impulsadas por IA para optimizar entrenamientos, nuevas herramientas deportivas para ciclismo y esquí, así como capacidades avanzadas de monitoreo de salud. Destaca su autonomía de batería de hasta 21 días y reafirma su compromiso de acercar innovaciones significativas a usuarios a través de dispositivos con diseño premium y experiencia inteligente.
Camper e Issey Miyake presentan Anna en CDMX
Camper e Issey Miyake presentaron en CDMX Anna, una nueva silueta de calzado escultural que reinventa la idea de llevar zapatos como calcetines. Creada por Camper junto a Satoshi Kondo, diseñador de la línea de ropa femenina de Issey Myake, la silueta presenta una estilizada base de punta afilada y tacón bajo, acompañada de un empeine de punto de precisión confeccionado con una suave mezcla de Tencel, una innovadora fibra de origen natural obtenida a partir de madera de fuentes sostenibles. Ya se encuentra disponible en El Palacio de Hierro Polanco y a través de la página oficial de Camper.
L’Occitane x Mygo: la Provenza llega al mundo del helado
L’Occitane en Provence, la marca francesa de belleza inspirada en la riqueza natural y el savoir-faire de la Provenza, se une con Mygyo, marca especializada en crear eperiencias alrededor del helado, para llevar dos ingredientes emblemáticos de L’Occitane al sabor. Hasta el 18 de octubre, estarán disponibles los sabores de helado Lavanda y Almendra, creados especialmente para esta colaboración. Disponibles en 19 sucursales participantes de Mygyo y en 19 boutiques L’Occitane, de las cuales 11 se encuentran en CDMX.
Tequila Centinela y Mexico is the shit lanzan una colección de edición limitada
Tequila Centinela y Mexico is the shit colaboraron en una edición limitada que lleva el universo tequilero al terreno de la moda y el diseño contemporáneo. Está integrada por dos prendas: una chamarra y una t-shirt de únicamente 100 piezas de cada diseño. Más que trasadar elementos del tequila a una prenda, la colaboracón consiste en una interpretación contemporánea de los códigos y el legado de Tequila Centinela desde la mirada creativa de la marca de moda mexicana. Con esta colección, ambas marcas convierten más de un siglo de historia en un nuevo punto de encuentro creativo.
Las obras del programa de residencia artística del MET y Vacheron Constantin se presentan en Nueva York
El Programa de Residecias Artesanales lanzado en 2025 por el MET y Vacheron Constantin escribe un nuevo capítulo en la historia de la preservación y transmisión de la artesanía. El próximo 8 de octubre, los tres artesanos seleccionados para el programa: la diseñadora Aspen Golann, el ceramista egipcio-estadounidense Ibrahim Said y la orfebre joyera anglo-italiana Joy Harvey-, presentarán sus obras creadas durante su residencia de 18 meses, que tuvo lugar en Nueva York, Ginebra y la ciudad donde se encuentra su estudio.