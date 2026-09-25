IQOS ILUMA i Electric Purple: el color del que están hechos los sueños

En la antigüedad, el morado se asociaba con la realeza y la divinidad, pues era un pigmento difícil de conseguir y se reservaba únicamente para quien podía costearlo. En el mundo contemporáneo, es símbolo de sueños, de una energía eléctrica, que simboliza estilo, expresión y libertad.

El nuevo tono de IQOS ILUMA i, Electric Purple, llega para representar una forma única de soñar el mundo. Pero detrás de esa decisión estética, prevalece aquello que hace a IQOS ILUMA i el desarrollo más avanzado del portafolio libre de humo de Philip Morris: pantalla táctil, botón inteligente y tecnología FlexPuff, que adapta la experiencia al ritmo de cada persona.

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Lo interesante resulta en cómo un tono puede formar parte de la experiencia de uso tanto como el dispositivo, porque ya no buscamos solamente cosas que funcionen, buscamos cosas que nos posicionen en el mundo. Electric Purple transforma el color de los sueños en una plataforma de conversación cultural y llega en un punto estratégico para IQOS, donde pasa de ser un accesorio a un ícono de estilo de vida.

Con su llegada también aparece Electric Dreams, la plataforma con la que IQOS conecta diseño, música y cultura en distintos puntos del planeta, como punto de partida para descubrir experiencias únicas. Ahí caben propuestas como Beats Below Zero, donde una cueva en Eslovenia cobra vida al ritmo de una orquesta eléctrica, o Sleep in Symphony, una noche pensada para dormir bajo el escenario de un concierto en Seúl.

Los consumidores adultos que participaron en las dinámicas exclusivas de IQOS CLUB ya podrán vivir la experiencia en Eslovenia y aquellos consumidores adultos interesados por la oportunidad de acceder a la experiencia en Seúl, pueden hacerlo, únicamente a través de las distintas dinámicas que IQOS CLUB ofrece.

No es casualidad que el morado sea el color de lo poco convencional. Ese guiño no pasa desapercibido en un dispositivo pensado para quienes disfrutan hacer las cosas a su manera y encuentran en los detalles una forma legítima de expresión. IQOS ILUMA i Electric Purple está disponible para esos consumidores adultos que ya decidieron usar IQOS y quieren que ese cambio también se sienta como algo completamente propio.

"IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo por mayores de edad que de otra forma seguirían fumando o consumiendo otros productos con nicotina."