El icónico “vestido de la venganza” que utilizó la princesa Diana de Gales, luego de la confesión pública de su exesposo, el entonces príncipe Carlos, sobre su infidelidad, podrá ser adquirido por coleccionistas o seguidores, ya que será subastado en Nueva York.
El icónico 'vestido de la venganza' de la princesa Diana saldrá a subasta en Nueva York
La encargada de la venta de esta prenda que vistió la princesa en 1994, será la casa Sotheby’s, y está programada para el próximo miércoles 9 de diciembre.
Se trata de un vestido negro con escote diseñado por Christina Stambolian y su valor estimado ronda entre los 150,000 y 300,000 dólares.
Será una venta con causa, pues parte de los ingresos serán destinados al hospital real de Edimburgo, en Escocia, que se especializa en la salud mental y que fue uno de los lugares donde Lady D realizaba mayor acción de beneficencia.
De hecho, previo a la venta se realizará una gira de exhibición del vestido; en Londres del 18 al 24 de septiembre, en Hong Kong del 1 al 15 de octubre, en Ginebra del 6 al 11 de noviembre y en Nueva York a partir del 2 de diciembre.
El “vestido de la venganza” de Lady Di ya había sido subastado en beneficio de asociaciones que luchan contra el cáncer y el sida en junio de 1997, pocos meses atrás de su fallecimiento en un accidente vehicular, a los 36 años.