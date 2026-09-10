El icónico 'vestido de la venganza' de la princesa Diana saldrá a subasta en Nueva York

. (X @Sothebys)

La encargada de la venta de esta prenda que vistió la princesa en 1994, será la casa Sotheby’s, y está programada para el próximo miércoles 9 de diciembre.

Se trata de un vestido negro con escote diseñado por Christina Stambolian y su valor estimado ronda entre los 150,000 y 300,000 dólares.

Será una venta con causa, pues parte de los ingresos serán destinados al hospital real de Edimburgo, en Escocia, que se especializa en la salud mental y que fue uno de los lugares donde Lady D realizaba mayor acción de beneficencia.



De hecho, previo a la venta se realizará una gira de exhibición del vestido; en Londres del 18 al 24 de septiembre, en Hong Kong del 1 al 15 de octubre, en Ginebra del 6 al 11 de noviembre y en Nueva York a partir del 2 de diciembre.

El “vestido de la venganza” de Lady Di ya había sido subastado en beneficio de asociaciones que luchan contra el cáncer y el sida en junio de 1997, pocos meses atrás de su fallecimiento en un accidente vehicular, a los 36 años.