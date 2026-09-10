Hay hombres que parecen llevar una nube de perfume encima durante todo el día. Te los encuentras horas después y la fragancia sigue ahí, mientras que la tuya desapareció desde hace tiempo. ¿Casualidad? No exactamente, aunque tampoco significa que los hombres tengan una especie de superpoder para fijar aromas.
Ellos huelen más: por qué los perfumes pueden durar más en hombres
Hay hombres que parecen llevar una nube de perfume encima durante todo el día. Te los encuentras horas después y la fragancia sigue ahí, mientras que la tuya desapareció desde hace tiempo. ¿Casualidad? No exactamente, aunque tampoco significa que los hombres tengan una especie de superpoder para fijar aromas.
La respuesta está en buena medida en la piel y en cómo interactúa con las moléculas de una fragancia.
El papel de la piel
Los hombres suelen producir más sebo, es decir, los aceites naturales de la piel, debido en parte a la actividad hormonal. Y esto importa porque las características de la piel pueden modificar la manera en que una fragancia se evapora.
La hidratación también juega un papel importante. Una piel muy seca puede hacer que algunos componentes aromáticos desaparezcan más rápido, mientras que una piel con mayor contenido de lípidos puede ofrecer mejores condiciones para retener ciertas moléculas.
Por eso el mismo perfume puede oler y durar de manera completamente distinta en dos personas. No es imaginación: la química de cada piel importa.
¿Y los perfumes masculinos?
Aquí está otra parte de la explicación. Muchas fragancias comercializadas para hombres utilizan notas amaderadas, almizcladas, ambaradas, especiadas o de cuero, cuyos componentes suelen ser menos volátiles y, por lo tanto, pueden permanecer más tiempo.
En cambio, las composiciones dominadas por notas cítricas, frutales o florales ligeras pueden perder presencia más rápidamente.
Pero esto no significa que un perfume “de hombre” dure más por definición. La concentración, los ingredientes y la volatilidad de las moléculas tienen mucho más que ver con su duración que la etiqueta de la botella.
Así que la próxima vez que te preguntes por qué el perfume de él sigue ahí después de horas, mientras el tuyo parece haber pedido permiso para retirarse, recuerda que probablemente no sea magia masculina, solo es química.