La respuesta está en buena medida en la piel y en cómo interactúa con las moléculas de una fragancia.

El papel de la piel

Los hombres suelen producir más sebo, es decir, los aceites naturales de la piel, debido en parte a la actividad hormonal. Y esto importa porque las características de la piel pueden modificar la manera en que una fragancia se evapora.

Los hombres suelen producir más sebo, una característica que puede modificar la interacción de la piel con las moléculas de una fragancia. (Fotografía: iStock )



La hidratación también juega un papel importante. Una piel muy seca puede hacer que algunos componentes aromáticos desaparezcan más rápido, mientras que una piel con mayor contenido de lípidos puede ofrecer mejores condiciones para retener ciertas moléculas.

Por eso el mismo perfume puede oler y durar de manera completamente distinta en dos personas. No es imaginación: la química de cada piel importa.

¿Y los perfumes masculinos?

Aquí está otra parte de la explicación. Muchas fragancias comercializadas para hombres utilizan notas amaderadas, almizcladas, ambaradas, especiadas o de cuero, cuyos componentes suelen ser menos volátiles y, por lo tanto, pueden permanecer más tiempo.