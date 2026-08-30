No hay mejor manera de despedir agosto que con las más recientes novedades y lanzamientos de diversas marcas. Si eres amante de la moda y de las buenas noticias, tenemos algo para ti.
Las novedades de la semana de Life and Style
IQOS se une a Perfumérica para ofrecer una interpretación sensorial de su campaña Electric Dreams
Como una extensión de la plataforma Electric Dreams, IQOS, el sistema número 1 de calentamiento de tabaco en el mundo, se une de nuevo a Perfumérica, la firma mexicana de perfumería, para trasladar la energía de curiosidad y descubrimiento a través del olfato con dos fragancias: Sleep in Symphony y Beats Below Zero. La primera ofrece notas de piña, bergamota, toronja y una salida de musgo y caramelo salado, mientras que la otra ofrece una salida marina y terrosa, y notas de frambuesa, abedúl y almizcle.
Puma Suede celebra 60 años con “Never not suede” en CDMX
Puma Suede celebra su 60 aniversario bajo el concepto “Never not suede” con su icónica silueta en Pizza del Perro Negro Rabioso, en el Centro Histórico de la CDMX, espacio que fue adaptado para que distintas expresiones de la cultura urbana convergan. La experiencia fue concecbida como un recorrido por la evolución cultural de Suede, mostrando cómo una misma silueta puede adquirir nuevos significados a través del tiempo. Más que mirar hacia atrás, “Never not suede” celebró la capacidad de un clásico para seguir escribiendo nuevas historias.
L’Art de Vivre, México y Francia al estilo El Palacio de Hierro
Una conexión ya conocida entre México y Francia vuelve a tomar vida con L’Art de Vivre, una temporada que celebra 200 años de relaciones a través de arte, moda, diseño, gastronomía y experiencias. Para ello, hasta el 29 de octubre estará disponible la instalación Agathe Singer x Sofía Castellanos; 9 espacios para descubrir una mirada contemporánea a la esencia francesa en The Selfie Experience, Una mirada a las raíces francesas a través de De Barcelonnette a México y dos universos que ponen en diálogo el diseño mexicano y el savoir-faire francés en Pineda Covalin + Exposición Guerlain.
Dolce&Gabbana presenta dos nuevos modelos de calzado
Dolce&Gabbana anunció el lanzamiento de dos modelos de calzado que amplía su propuesta para la temporada, fusionando la tradición artesanal italiana con una visión contemporánea del diseño. La nueva Ballet Sneaker se distingue por la base Ballet, diseñada para ofrecer mayor suavidady flexibilidad, mientras que el modelo Lipari cuenta con un empeine sin forro de construcción desestructurada que realza la ligereza y flexibilidad del calzado. Ambos ya están disponibles en línea y en las boutiques de la marca de todo el mundo.
Champion anuncia sus nuevas alianzas estratégicas con V de BTS y Danna
La marca estadounidense Champion presenta su alianza global con diversos artistas, deportistas y creadores mundiales para la campaña True Champion. Entre los rostros destacan V, de BTS, y Danna. La campaña refleja el compromiso de la marca con quienes inspiran a los demás siendo ellos mismos y la intención de motivar a personas de distintas latitudes con figuras que se acerquen a sus caminos e historias. La campaña otoño/invierno 2026 contará además con la participación de Romeo Beckham, Sofi Tukker, Kyle Kuzma, Megan Keller, Bella Sims, entre otros.
Timberland x New Era presentan una nueva colaboración que elevan la pasión de la MLB
Timberland y New Era presentan una nueva colaboración que eleva el espíritu del béisbol a una propuesta de estilo premium. Bajo el concepto Bold style for the big leagues, este lanzamiento reúne piezas integras por las gorras 59FIFTY, 19TWENTY ajustables y la icónica bota Timberland de 6 pulgadas, disponibles en una selección de siete equipos de las grandes ligas. La propuesta incorpora insignias emblemáticas de la MLB y los colores representativos de cada equipo. Calzado disponible en la página oficial de Timberland y gorras en el sitio web de New Era sujeto a piezas limitadas.
Napapijri llega a México
La marca italiana de lifestyle Napapijri anuncia su llegada oficial a México. Fiel a su filosofía de explorar más allá de lo conocido, la marca busca conectar con una comunidad que encuentra inspiración en la creatividad, la cultura y las experiencias que enriquecen la forma en que habitamos el mundo. Por ello, celebra la apertura de dos tiendas monomarca en la CDMX -Santa Fe y Satélite- y nueve espacios shop-in-shop en mercados estratégicos como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y León. La expansión se realiza en alianza con El Palacio de Hierro.
Perry Ellis suma a Alexander Ludwig como su nuevo embajador global
En el marco de los 50 años de historia de la marca, Perry Ellis suma a Alexander Ludwig como su nuevo embajador global. El actor, director y músico protagoniza la nueva campaña de la marca y la colección cápsula que celebra este aniversario, una propuesta que retoma el ADN neoyorquino de la firma y lo lleva a una nueva generación de hombres a través de piezas que combinan estilo, funcionalidad y versatilidad. La colección está pensada para acompañar los distintos momentos del hombre moderno bajo la filosofía: casual elegance.