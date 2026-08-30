Las novedades de la semana de Life and Style

IQOS se une a Perfumérica para ofrecer una interpretación sensorial de su campaña Electric Dreams

Como una extensión de la plataforma Electric Dreams, IQOS, el sistema número 1 de calentamiento de tabaco en el mundo, se une de nuevo a Perfumérica, la firma mexicana de perfumería, para trasladar la energía de curiosidad y descubrimiento a través del olfato con dos fragancias: Sleep in Symphony y Beats Below Zero. La primera ofrece notas de piña, bergamota, toronja y una salida de musgo y caramelo salado, mientras que la otra ofrece una salida marina y terrosa, y notas de frambuesa, abedúl y almizcle.

Puma Suede celebra 60 años con “Never not suede” en CDMX

Puma Suede celebra su 60 aniversario bajo el concepto “Never not suede” con su icónica silueta en Pizza del Perro Negro Rabioso, en el Centro Histórico de la CDMX, espacio que fue adaptado para que distintas expresiones de la cultura urbana convergan. La experiencia fue concecbida como un recorrido por la evolución cultural de Suede, mostrando cómo una misma silueta puede adquirir nuevos significados a través del tiempo. Más que mirar hacia atrás, “Never not suede” celebró la capacidad de un clásico para seguir escribiendo nuevas historias.

L’Art de Vivre, México y Francia al estilo El Palacio de Hierro

Una conexión ya conocida entre México y Francia vuelve a tomar vida con L’Art de Vivre, una temporada que celebra 200 años de relaciones a través de arte, moda, diseño, gastronomía y experiencias. Para ello, hasta el 29 de octubre estará disponible la instalación Agathe Singer x Sofía Castellanos; 9 espacios para descubrir una mirada contemporánea a la esencia francesa en The Selfie Experience, Una mirada a las raíces francesas a través de De Barcelonnette a México y dos universos que ponen en diálogo el diseño mexicano y el savoir-faire francés en Pineda Covalin + Exposición Guerlain.