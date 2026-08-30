¿Qué significa realmente vivir con lujo?

¿Cuál es el mayor lujo que te ha dado el éxito?

Los logros tienen mayor valor cuando se comparten. He tenido la fortuna de contar con el apoyo de mi familia y con la educación como motor de crecimiento. Hoy, considero un privilegio poder brindar esas mismas oportunidades a mis hijas y a quienes me rodean. El éxito se mide por las oportunidades que uno ayuda a crear para otros.

¿Cuál es tu ritual más indulgente?

Descubrir pequeños productores de vino. Me fascinan las historias de cada etiqueta, las familias, el terruño y la pasión en cada botella.

¿En qué vale la pena invertir tiempo sin mirar el reloj?

En viajar. No para coleccionar destinos, sino para ampliar la mirada. Los viajes despiertan curiosidad y nos recuerdan que siempre existen otras formas de vivir, crear e innovar.

¿Qué objeto aprecias másy por qué?

Mis álbumes y fotografías familiares. Me recuerdan de dónde vengo y quiénes me ayudaron a llegar hasta aquí.

¿Qué pieza conservarías toda la vida?

Un anillo de plata que perteneció a mi abuela brasileña. Detrás de él, no solo hay un objeto, hay una historia de amor por México, de un viaje a Taxco y de una mujer cuya curiosidad sigue acompañándome cada vez que lo uso.