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¿Qué significa realmente vivir con lujo?

Andreia Morelli, VP senior de Marketing y Comunicaciones para el Norte de Latam de Mastercard, comparte sus ideas sobre lo extraordinario hoy.
dom 30 agosto 2026 09:00 AM
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Entrevista: visiones del lujo
Andreia Morelli, VP senior de Marketing y Comunicaciones para el Norte de Latam de Mastercard. (Cortesía)

¿Cuál es tu definición de lujo?
Algo auténtico que tiene un significado personal y se convierte en una experiencia que deja huella mucho después de haber terminado.

¿Qué consideras un lujo que no se puede comprar?
La capacidad de hacer sentir especial a alguien sin esperar nada a cambio. En un mundo cada vez más transaccional, los gestos genuinos de empatía son un lujo invaluable.

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¿Cuál es el mayor lujo que te ha dado el éxito?
Los logros tienen mayor valor cuando se comparten. He tenido la fortuna de contar con el apoyo de mi familia y con la educación como motor de crecimiento. Hoy, considero un privilegio poder brindar esas mismas oportunidades a mis hijas y a quienes me rodean. El éxito se mide por las oportunidades que uno ayuda a crear para otros.

¿Cuál es tu ritual más indulgente?
Descubrir pequeños productores de vino. Me fascinan las historias de cada etiqueta, las familias, el terruño y la pasión en cada botella.

¿En qué vale la pena invertir tiempo sin mirar el reloj?
En viajar. No para coleccionar destinos, sino para ampliar la mirada. Los viajes despiertan curiosidad y nos recuerdan que siempre existen otras formas de vivir, crear e innovar.

¿Qué objeto aprecias másy por qué?
Mis álbumes y fotografías familiares. Me recuerdan de dónde vengo y quiénes me ayudaron a llegar hasta aquí.

¿Qué pieza conservarías toda la vida?
Un anillo de plata que perteneció a mi abuela brasileña. Detrás de él, no solo hay un objeto, hay una historia de amor por México, de un viaje a Taxco y de una mujer cuya curiosidad sigue acompañándome cada vez que lo uso.

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¿Qué objeto representa mejor quién eres?
Mi pasaporte porque representa curiosidad, aprendizaje y la convicción de que las mejores ideas nacen cuando conectamos culturas, personas y diversidad.

¿En qué lugar del mundo entendiste una nueva definición de lujo?
En México. Pocos lugares combinan con tanta naturalidad la hospitalidad, la creatividad, la gastronomía y una conexión tan auténtica con sus raíces. México me enseñó que el lujo no consiste en importar lo mejor del mundo, sino elevar lo propio hasta convertirlo en algo extraordinario.

¿Qué detalle distingue el buen gusto del exceso?
La intención. El buen gusto busca expresar una identidad; el exceso busca llamar la atención. Lo primero permanece, lo segundo pasa de moda.

¿Qué prenda o accesorio te hace sentir más tú?
Un blazer con tenis.

¿Cuál ha sido la mejor inversiónque has hecho en ti misma?
Mi educación. Me ha abierto puertas, alimentado mi curiosidad y me ha permitido construir una carrera alineada con mis pasiones.

¿Qué placer culpable nunca dejarías?
El pan recién horneado, un buen aceite de oliva y una copa de vino.

¿Qué lujo crees que todos deberían experimentar al menos una vez?
Un safari. No solo por los animales, sino porque te recuerda lo pequeño que somos y lo mucho que vale proteger lo que tenemos.

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Moda y lujo
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