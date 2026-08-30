¿Qué significa realmente vivir con lujo?

¿Qué objeto representa mejor quién eres?
Mi pasaporte porque representa curiosidad, aprendizaje y la convicción de que las mejores ideas nacen cuando conectamos culturas, personas y diversidad.
¿En qué lugar del mundo entendiste una nueva definición de lujo?
En México. Pocos lugares combinan con tanta naturalidad la hospitalidad, la creatividad, la gastronomía y una conexión tan auténtica con sus raíces. México me enseñó que el lujo no consiste en importar lo mejor del mundo, sino elevar lo propio hasta convertirlo en algo extraordinario.
¿Qué detalle distingue el buen gusto del exceso?
La intención. El buen gusto busca expresar una identidad; el exceso busca llamar la atención. Lo primero permanece, lo segundo pasa de moda.
¿Qué prenda o accesorio te hace sentir más tú?
Un blazer con tenis.
¿Cuál ha sido la mejor inversiónque has hecho en ti misma?
Mi educación. Me ha abierto puertas, alimentado mi curiosidad y me ha permitido construir una carrera alineada con mis pasiones.
¿Qué placer culpable nunca dejarías?
El pan recién horneado, un buen aceite de oliva y una copa de vino.
¿Qué lujo crees que todos deberían experimentar al menos una vez?
Un safari. No solo por los animales, sino porque te recuerda lo pequeño que somos y lo mucho que vale proteger lo que tenemos.