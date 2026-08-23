¿Qué tienen en común Marc Jacobs y Luigi Mangione? La respuesta podría estar en los tribunales

No fue la única. Lil' Kim también recurrió a Jacobs durante su juicio por perjurio en 2005, apareciendo con conjuntos de tweed y abrigos con detalles de piel. Courtney Love, por su parte, llevó un vestido rosa y bolso del diseñador durante su proceso por posesión de drogas en 2004.

La relación se ha vuelto prácticamente una broma dentro de la propia historia de la firma. En el documental Marc by Sofia, estrenado este año, Jacobs llegó a bromear con la idea de acudir a él cuando se necesita un outfit para enfrentar un juicio.

Luigi Mangione ya convirtió sus looks en noticia

Los looks de Luigi Mangione ya generan conversación: un suéter borgoña que llevó al tribunal llegó a agotarse tras viralizarse. (Fotografía: Curtis Means-Pool/Getty Images)

Lo curioso es que Luigi Mangione probablemente no necesita de un diseñador para conseguir atención por lo que lleva puesto. Desde sus primeras apariciones públicas, su ropa se ha convertido en parte de la conversación alrededor de su caso.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió después de que apareciera en la corte con un suéter color borgoña de Nordstrom. La prenda terminó agotándose después de que las imágenes se viralizaran. Durante la entrevista, Jacobs fue cuestionado sobre si eso convertía a Mangione en un trendsetter. Su respuesta volvió a ser afirmativa.

Incluso unos simples mocasines sin calcetines generaron conversación después de una de sus apariciones judiciales. La atención demuestra hasta qué punto la imagen de Mangione ha terminado desarrollándose de manera paralela al propio proceso legal.

Y ahí está precisamente lo interesante del posible encuentro con Jacobs: no sería simplemente un diseñador vistiendo a un acusado, sino la unión de dos historias en las que moda, celebridad y tribunales se mezclan hasta convertir un look en parte de la narrativa pública de un juicio.

¿Veremos realmente a Luigi Mangione vestido por Marc Jacobs?

Fotografía: David Dee Delgado-Pool/Getty Images

Por ahora, la colaboración pertenece más al terreno de la imaginación que al de un verdadero fitting. El proceso estatal contra Mangione fue aplazado mientras su defensa intenta que los cargos sean desestimados bajo el argumento de doble enjuiciamiento. Además, tras declararse culpable de cargos federales, tiene programada su sentencia para el 18 de diciembre.

Las declaraciones de Jacobs tampoco estuvieron libres de polémica. En redes sociales recibió críticas de quienes consideran que hablar de Mangione como un referente de estilo corre el riesgo de glamorizar su figura y desplazar la atención de la gravedad del caso.

Así que todavía no sabemos si Luigi Mangione vestirá Marc Jacobs frente a un juez. Pero si finalmente sucede, no sería la primera vez que el diseñador convierte involuntariamente los pasillos de una corte en una extensión de la conversación sobre moda.